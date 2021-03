Revue de presse quotidienne de ce mardi 30 mars 2021

Ci-après les principaux titres développés par la presse nationale de ce mardi 30 mars 2021

Aujourd’hui le Maroc

• La DEPF livre un panorama sur les relations économiques établies entre le Maroc et les autres pays d’Afrique. Une radioscopie qui détaille l’évolution des échanges commerciaux bilatéraux et les investissements directs sur le cap 2000-2019. Sur le plan commercial, les échanges du Maroc et ses partenaires africains ont suivi un trend haussier durant les deux dernières décennies. Sur la période 2000-2019, ces échanges ont affiché une croissance annuelle moyenne de l’ordre de 9,5%, selon la Direction des Etudes et des prévisions financières (DEPF). Le flux échangé s’est établi pour sa part à près de 39,6 milliards de dirhams en 2019, soit 6,9% de la valeur totale des échanges extérieurs du Maroc alors qu’il se situait autour de 4,3% en 2000.

• Nouvelles stratégies de financement des ODD : Une étude sur les rails. L’Unicef au Maroc en partenariat avec le HCP vient de lancer un appel à consultation pour la réalisation d’une étude sur l’analyse des stratégies et de la soutenabilité du financement des Objectifs de développement durable (ODD) au Maroc. Le bureau d’étude devra analyser les stratégies et recommander comment trouver, combiner et adapter des nouveaux instruments et de nouvelles stratégies de financement pour accroître à la fois le montant et l’impact des investissements de l’aide publique au développement, des institutions financières internationales, des collectivités territoriales mais aussi du secteur privé pour un financement durable des ODD. Ces stratégies et instruments devront tenir compte des besoins spécifiques du Maroc ainsi que des contraintes liées à la crise sanitaire et des contraintes réglementaires et budgétaires du pays.

Le Matin

• La CNSS entame l’extension de la couverture sociale à de nouvelles populations. Dans un premier temps, il sera question d’élargir l’assurance maladie obligatoire pour englober les travailleurs non salariés et indépendants, avant que cette couverture ne soit généralisée aux autres parties de la population entre 2021 et 2022, a affirmé Reda Ben Amar, directeur du Pôle études, communication et développement au sein de la CNSS. La CNSS procédera ainsi à l’intégration des travailleurs non salariés avant d’intégrer par la suite dans un système assurantiel les bénéficiaires de Ramed . En principe, 22 millions de Marocains supplémentaires bénéficieront de la couverture médicale sous sa forme assurantielle. Ce chiffre viendra s’ajouter à celui du nombre d’assurés que compte actuellement la CNSS, et qui est de 8 millions de salariés, ainsi que les quatre millions de fonctionnaires assurés affiliés à la CNOPS. Cela portera ainsi le nombre des Marocains et résidents au Maroc bénéficiant d’un système assurantiel à 34 millions de personnes, a précisé Amar.

• Sénateur français : Il est grand temps que la France et l’UE soutiennent le Maroc dans sa position concernant le Sahara. Claude Kern, sénateur du Bas-Rhin, vice-président de la Commission des affaires européennes au Sénat français, a souligné lundi qu’il est grand temps que la France et l’Union européenne (UE) soutiennent le Maroc dans sa position concernant le Sahara. «Le Maroc est aujourd’hui, pour la France et l’Europe, un véritable pont avec l’Afrique», a-t-il affirmé dans une déclaration à l’issue d’un entretien qu’il a eu avec le consul général du Maroc à Strasbourg, Driss El Kaïssi. Kern, également membre de la délégation française au sein de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE), a souligné que le Maroc est aussi un partenaire clé de l’Europe dans les domaines sécuritaire et de la migration, appelant le gouvernement de son pays à soutenir le Royaume afin de renforcer sa position sur la question du Sahara.