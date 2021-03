Un jour dans le monde

La pandémie du coronavirus a fait au moins 2.800.881 morts dans le monde depuis l’apparition des tous premiers cas porteurs du virus en Chine en décembre 2019.

Le nombre total des cas ayant contracté le virus a atteint les 128.125.436 personnes dans le monde dont 22.004.137sont considérés comme cas actifs tandis que 103.320.418 sont considérés comme rétablis de la maladie. Par ailleurs, un total de 551.999.780 personnes ont déjà été vaccinées dans le monde.

Les Etats-Unis sont le pays comptant le plus de décès avec 549.335 morts, devant le Brésil (312.206), le Mexique (201.623), l’Inde (161.843) et le Royaume-Uni (126.592).

Le vaccin anti-coronavirus du laboratoire Johnson&Johnson sera livré en Europe à partir du 19 avril, a indiqué l’entreprise, tandis que pour l’Afrique, les 400 millions de doses sont attendues au 3ème trimestre de 2021.

Le Maroc a annoncé la suspension de tous les vols commerciaux depuis et à destination de la France et de l’Espagne à cause de la résurgence de la pandémie dans ces deux pays et la présence de variants.

Le Portugal a annoncé de son côté, sa décision de prolonger la suspension des vols avec le Brésil et le Royaume-Uni jusqu’au 15 avril pour limiter la propagation des nouveaux variants.

Au lendemain d’une déclaration du Premier ministre britannique Boris Johnson faisant état d’aucun indicateur devant arrêter son plan de déconfinement de l’Angleterre, lundi, la deuxième phase de déconfinement a été lancée.

Les groupes de six personnes ou de deux foyers différents pourront se réunir en extérieur. La reprise amateur de sports en plein air est également autorisée.

Pendant ce temps, aux Etats-Unis, le président Joe Biden a déclaré depuis la Maison Blanche que « la guerre contre le Covid-19 est loin d’être gagnée », appelant les Américains à porter des masques. « C’est un devoir patriotique! », a-t-il affirmé.

De son côté, le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken, a assuré que les Etats-Unis deviendront dans les prochains mois le pays « leader » de l’accès mondial au vaccin contre le Covid-19, après de premières contributions au Mexique et au Canada.

Enfin, le rapport des experts de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et chinois sur les origines du Covid-19, bien qu’il n’ait pas trouvé avec exactitude l’origine du coronavirus, a dit privilégier l’hypothèse d’une transmission du virus à l’être humain par deux intermédiaires, à savoir un animal infecté par une chauve-souris. Ils n’écartent pas l’hypothèse d’une transmission par de la viande surgelée jugeant que ce scénario est « possible ».