Tanger : La toile secouée par les propos radicaux contres les filles non-voilées

Dans la matinée du dimanche 28 mars, les habitants de Tanger ont été surpris par des affiches aux messages « haineux » placardées dans plusieurs rues en plein centre de la ville du Détroit, visant les filles non-voilées et leurs parents.



Dans leur affiches menaçantes collées sur les poteaux d’éclairage du centre ville, les auteurs, qui opèrent sous couvert de l’anonymat, appellent les « pères et les mères » de famille « qui permettent à leurs filles de se montrer … des jeunes filles de 13 ans et des filles de 18 ans, en âge de se marier« , à « les voiler », et les menaçant de « vindicte et de réprimande« .

Le radicalisme pur et dur* comme on en n’a jamais vu, malgré le fait que la ville du détroit est considérée, depuis bien longtemps, comme étant un fief de conservateurs. Mais elle a, aussi, toujours été une ville de culture et de tourisme, où les évènements culturels et de divertissement ne manquaient pas.

Tout en dénonçant le fait que les rues de Tanger « soient devenues des lieux de pornographie et de débauche où les filles montrent explicitement leurs charmes« , les auteurs de ses affiches vont encore plus loin, en qualifiant ses filles et femmes « qui portent jeans, jupes et shorts », de « marchandises bon marché que leurs parents jettent sur le trottoir« . Les parents, eux, sont accusés de manquer « d’honneur, de scrupules et de foi ».



Qui sont ces individus ? Qui se trouve derrière ? Quel est le message qu’ils veulent transmettre ? Les autorités vont-elles réagir sérieusement à ces menaces directes, ou encore à quoi les filles, femmes et familles de Tanger doivent s’attendre ?

Autant de questions qui reviennent en boucle sur les réseaux sociaux, de Marocains, hommes et femmes, d’associations et autres, qui condamnent fortement ce genre de menaces, qui peuvent s’avérer graves si les autorités compétentes n’y réagissent pas et n’y mettent pas un terme.