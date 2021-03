Meurtre de George Floyd: La défense du tueur tente de le disculper

Le procès pour le meurtre de George Floyd, cet Afro-américain dont les supplices et les derniers souffles ont été enregistrés en vidéo et ont été partagés dans le monde entier, s’est ouvert lundi sur une plaidoirie de la défense du policier voulant minimiser l’affaire.

L’affaire du meurtre de George Floyd qui a secoué les Etats-Unis fait ressurgir des plaies toujours ouvertes du racisme endémique et institutionnalisé et des violences policières. Le président démocrate Joe Biden « va suivre avec attention, comme tous les Américains » le déroulement de ce procès, a souligné la porte-parole de la Maison Blanche, Jen Psaki.

Mais l’issue des audiences est presque déjà connue d’avance étant donné que le meurtre a été reconduit en homicide involontaire et le principal accusé, le policier blanc Derek Chauvin qui s’est appuyé de tout son poids sur le cou de la victime pendant 8 minutes et 46 secondes jusqu’à ce qu’il décède a été remis en liberté sous caution.

Alors que le procureur Jerry Blackwell, a accusé le policier blanc d’avoir fait « un usage excessif et déraisonnable de la force » contre la victime et d’avoir « trahi » son serment de policier, la défense de l’accusé a estimé qu' »il a fait exactement ce qu’il a été formé à faire au cours de ses 19 ans de carrière » et appelé à l’acquitter.

Son cœur s’est arrêté « à cause d’une hypertension, d’une maladie coronarienne, de l’ingestion de méthamphétamine et de fentanyl », un dérivé de l’opium, a encore lancé l’avocat du policier tentant de faire disculper son client.

Le procureur a tenu a nuancer que ce procès n’est « pas le procès de la police ou des méthodes policières », mais celui d’un seul homme, celui qui est resté genouillé sur le cou de ce quadragénaire afro-américain en mai 2020 à Minneapolis.

Les policiers « font un travail difficile et doivent parfois prendre des décisions en une fraction de seconde » mais, a-t-il expliqué, « ce n’est pas le cas ici », la scène du meurtre duré « 479 secondes », a-t-il martelé.

En outre, la victime était loin d’être récalcitrante et s’est laissée faire par Dereck Chauvin qui, malgré les appels et les plaintes de la victime qui disait: « I can’t breathe » (je ne peux pas respirer, ndlr) a continué de presser son genou sur son cou.

L’avocat Ben Crump, spécialiste des affaires de violences policières contre des Afro-Américains, les membres de la famille de George Floyd et le révérend Sharpton, figure de la lutte contre le racisme, ont observé 8 minutes et 46 secondes de silence pour faire réfléchir à ce que représente cette durée et ce poids sur la nuque d’un homme.

« Nous mettons un genou à terre pendant 8 minutes et 46 secondes et nous voulons que vous réfléchissiez pendant ce temps à la raison pour laquelle Chauvin n’a pas ôté son genou », a déclaré le révérend Al Sharpton, à la presse et au public.

Et alors que plusieurs des personnes ont changé de genou pendant ces presque 9 minutes, le révérant les a interpellés pour démontrer la détermination du policier à ôter la vie de Georges Floyd. « Vous êtes déjà fatigués! », a-t-il dit après deux minutes. « Pensez-y, on est même pas à la moitié et vous êtes prêts à vous relever ».