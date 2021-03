Mohamed Kohen publie son nouveau roman « Pour le plaisir! »

L’écrivain Mohamed Kohen, vient de signer son nouveau roman, « Pour le plaisir! », qui vient de paraître aux éditions « La Croisée des Chemins ».

Campant les vies de deux femmes que tout sépare, le livre raconte un rythme de vie effréné de ces deux amies, sous le signe du désir pour l’une et l’observation retenue silencieuse pour l’autre qui est la narratrice de cette histoire. Alia et Sophia, deux femmes que tout oppose, leurs caractères, leurs trains de vie et leurs parcours, mais qu’une amitié va rapprocher en dépit de ces différences.

Dans ce roman, la sage et calme Alia narre l’histoire de sa relation avec Sophia.

Brillante chef d’entreprise, mariée et mère, cette dernière est aussi une femme fatale, sa devise: faire fi du convenu, du convenable et du conventionnel.

Mohamed Kohen est chirurgien, né en 1956 à Fès. Il a poursuivi ses études universitaires à Casablanca puis à Nantes où il a enseigné et exercé en tant que Chef de clinique.

« Pour le plaisir! » est son deuxième livre, après « Le bloc des contradictions ».