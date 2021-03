Coronavirus: Les hôteliers italiens crient à la concurrence déloyale

Les hôteliers italiens ont vivement dénoncé l’injustice des mesures décidées par le gouvernement au moment où les restrictions profitent à leurs concurrents, notamment espagnols.

A travers des appels et des plaintes au niveau de leur Fédération, les hôteliers italiens ont fait part de leur mécontentement face à des mesures décidées par les autorités qui leur semblent illogiques.

Les hôteliers ne comprennent pas comment les autorités permettent aux Italiens de voyager à l’étranger en temps de crise sanitaire tout en empêchant le tourisme national du pays en interdisant les déplacements à l’intérieur du pays.

Dans un entretien accordé au Corriere della Sera, le président de la Fédération des hôteliers italiens, Federalberghi, Bernabo Bocca, a dénoncé « un cadeau » que les autorités italiennes font aux pays étrangers en permettant aux citoyens de faire du tourisme ailleurs et un tourisme national qui meurt à petit feu.

« Les touristes vont ailleurs, on fait cadeau de nos touristes à l’étranger », s’estil indigné expliquant que les hôteliers ont l’impression « qu’on se moque d’eux ».

« Les règles doivent être respectées, mais elles doivent être les mêmes pour tout le monde », a-t-il ajouté (…) autrement on tue le tourisme italien », faisant référence aux indications de restrictions de mouvement en vigueur dans la péninsule.

« Je ne peux pas sortir de ma commune, mais je peux m’envoler pour les Canaries, c’est absurde » alors que « 85% des hôtels en Italie sont obligés de rester fermés », a-t-il dénoncé.

Alors que les déplacement hors des communes n’est pas autorisé, les déplacements vers les aéroports du pays eux, ont été autorisés par le ministère de l’Intérieur.

Ces déplacements vers les aéroports sont bien sûr destinés à des voyages hors du pays, en Europe en particulier, où les pays de l’UE s’étaient accordés à laisser leurs frontières ouvertes entre membres.

Pour voyager à l’étranger, « il suffit de faire un test Covid au départ et au retour (…) Et les autres pays en profitent. Il paraît que l’Espagne dit +venez chez nous+ et la Grèce se prépare pour l’été depuis des mois », a déclaré M. Bocca.

En Italie, « nous avions proposé des tests Covid dans les hôtels à l’arrivée et au départ, mais cela a été refusé », a-t-il encore dénoncé.

Les hôteliers italiens s’inquiètent que leur prochaine saison estivale soit aussi basse qu’en 2020 au moment où les gouvernements européens accélèrent les vaccinations afin de pouvoir alléger les mesures restrictives.

Alors qu’en 2019 le tourisme en Italie, la 5ème destination la plus prisée au monde, avait fait des recettes de 44,3 milliards d’euros, en 2020, les recettes ont atteint seulement 17,45 milliards d’euros, selon la Banque mondiale