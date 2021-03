Bourse de Casablanca: Clôture en repli

La Bourse de Casablanca a terminé ses échanges, lundi, en territoire négatif, pâtissant de la mauvaise tenue, notamment, des secteurs « Transport » et « Loisirs et Hôtels ». L’indice principal de la cote casablancaise, Masi, s’est déprécié de 0,14% à 11.483,02 points et le MSI20 a diminué de 0,21% à 936,47 points. Le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, s’est replié de 0,16% à 9.337,69 points.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 a gagné 0,05% à 10.506,56 points et le FTSE Morocco All-Liquid a lâché 0,09% à 9.818,97 points. L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 » a perdu, quant à lui, 0,60% à 871,50 points.

Sur le plan sectoriel, l’indice « Transport » (-1,89%) a accusé le plus fort repli de la séance, alors que les secteurs « Loisirs et Hôtels » et « Banques » ont lâché respectivement 1,62% et 0,82%.

A la hausse, 16 indices sectoriels ont pu inverser la tendance générale de la côte, avec en tête, « Sylviculture et Papier » (+1,81%), « Industrie pharmaceutique » (+1,80%) et « Ingénieries et Biens d’équipement industriels » (+1,40%).

Le volume global des échanges de titres s’est chiffré à près de 74,9 millions de dirhams (MDH), réalisé majoritairement sur le marché central, alors que la capitalisation boursière s’est établie, quant à elle, à 595,07 milliards de dirhams (MMDH).

Les plus fortes hausses ont été réalisées par Jet Contractors (+3,98% à 203,8 DH), Eqdom (+3,97% à 1.206 DH), Stroc Industrie (+3,66% à 17 DH), Involys (+2,59% à 107 DH) et Sothema (+1,99% à 3.072 DH).

Les plus fortes baisses ont été accusées par Bank Of Africa (-3,75% à 154 DH), Salafin (-3,30% à 551,20 DH), BMCI (-2,75% à 700 DH), CTM (-1,98% à 694 DH) et Risma (-1,62% à 103 DH).