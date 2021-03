 Vaccin Sputnik V: Toujours pas d’accord commercial signé entre le Maroc et la Russie

Une première livraison du vaccin Russe, Sputnik V, devait se faire en cette fin du mois de mars, avait affirmé par le ministre de la santé, Khalid Ait Taleb il y a quelque semaines. Cela dit, aucune trace du vaccin russe jusqu’à présent, alors que la campagne de vaccination au Royaume marque le pas et le manque de vaccins commence à se faire sentir.



Les premières commandes passées et livrés au Maroc en janvier 2021 par le Chinois Sinopharm et le suédo-britannique AstraZeneca (8,5 millions de doses au total, 2,5 Sinopharm et 6 AstraZeneca) ont permis de vacciner plus de 4 millions de Marocains cibles par la campagne de vaccination anti-covid (personnels de santé, personnes âges de + 65 …).

À en croire les paroles du ministre de la santé Marocain, Khalid Ait Taleb, qui s’est confié à ce sujet à l’Agence de presse espagnol (EFE) le jeudi 11 mars, « le Maroc a commandé 1 million de doses du vaccin russe Sputnik V ». Le ministre a même précisé que « les doses seront livrées au Maroc en deux lots. Le premier lot en mars, le second en avril, en fonction des disponibilités du fabricant russe« .

Cette déclaration intervient deux jours après que le responsable marocain, se soit entretenu avec le Fonds d’investissement direct Russe (RDIF) afin de trouver un accord sur les termes du contrat commercial concernant la commercialisation du vaccin Sputnik V.

Le 10 mars, le RDIF annonce l’approbation du vaccin russe Sputnik V par les autorités marocaines. « Sputnik V a été enregistré dans le cadre de la procédure d’autorisation d’utilisation d’urgence. Il est maintenant approuvé pour une utilisation dans 48 pays dans le monde avec une population totale de plus de 1,2 milliard de personnes« , a fait savoir le Fonds dans un communiqué.

Aucun accord commercial n’a été signé entre le Maroc et la Russie

Joint par Hespress Fr au sujet de ce retard de livraison, l’ambassadeur de Russie à Rabat, Shuvaev Valerian Vladimirovich nous affirme qu’à la base, aucun accord commercial n’a encore été signé entre son pays et le Royaume du Maroc, concernant une éventuelle livraison du vaccin Sputnik, administré en une seule dose.

« »Il n’y a pas de problèmes ou d’obstacles concernant la commercialisation du vaccin russe au Maroc », a toutefois relevé le diplomate, notant qu’il s’agit uniquement de « questions techniques et financières qui sont en cours de résolution avant la signature du contrat commercial entre les deux parties« .

Dans sa déclaration, Valerian Vladimirovich a souligné que la Russie est prête à coopérer avec le Maroc dans le processus de vaccination, et que « tout va bien et l’accord est en passe d’être signé ».

L’ambassadeur russe a expliqué que de nombreux facteurs interfèrent dans la commercialisation du vaccin russe dans le monde, en particulier au niveau des dates de livraison et la capacité de production du fabricant, en passant par les contraintes à répondre aux besoins nationaux de la Russie. Le vaccin russe est d’ailleurs approuvé dans plus de 40 pays dans le monde (1,2 milliard de personnes).

Kirill Dmitriev, CEO of the Russian Direct Investment Fund (RDIF), cité dans le communiqué du 10 mars, avait indiqué que « Sputnik V est l’un des vaccins les plus efficaces et les plus demandés contre le coronavirus au monde. Il est approuvé dans 48 pays« .

Et d’ajouter, concernant la décision du Maroc d’opter pour le vaccin russe : « Nous apprécions la décision positive de nos partenaires au Maroc. Les organismes de réglementation du monde entier enregistrent le vaccin russe, qui est souvent le choix numéro un pour protéger la population contre le Covid « .

Il convient de rappeler que Sputnik V nécessite une température de stockage varient entre + 2 et + 8 C, ce qui est largement faisable pour le Maroc. Pour son prix, il reste inférieur à 10 $/dose.