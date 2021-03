Le temps qu’il fera ce mercredi 31 mars 2021

Ci-après les prévisions météorologiques pour la journée du mercredi 31 mars 2021, telles qu’établies par la Direction générale de la Météorologie (DGM)

– Temps assez chaud sur Loukkos, Gharb, Tadla et Rhamna.

– Formations brumeuses par endroits sur les côtes atlantiques.

– Temps stable avec ciel clair à peu nuageux sur le royaume.

– Chasse-sables par endroits sur le Sud de l’Oriental, le Sud-Est et l’Est des provinces Sud.

– Vent d’Est assez fort sur le Tangérois.

– Températures minimales de l’ordre de 05/10°C sur l’Atlas et le Rif, 10/15°C sur l’Oriental, la Méditerranée, les plaines atlantiques et les versants Sud-Est et de 15/23°C sur les plaines intérieures, l’extrême Sud-Est, le Souss et les provinces Sud.

– Températures maximales de l’ordre de 17/23°C sur l’Atlas, la Méditerranée et près des côtes Centre, 23/28°C sur le Rif, l’Oriental, les versants Sud-Est et près des côtes Sud, 28/33°C sur le Saïss, les plaines de Tadla, l’extrême Sud-Est du pays, l’intérieur du Souss et l’intérieur des provinces Sud et de 33/38°C sur les plaines atlantiques et les plaines intérieures et l’Est des provinces Sud.

– Mer agitée à forte sur la Méditerranée, le Détroit et entre Tanger et Asilah, agitée à forte devenant agitée le matin entre Mehdia et Safi, agitée entre Safi et Tarfaya et peu agitée à agitée au sud.