Vers un allégement des restrictions lors du Ramadan ?

Les Marocains qui se sont vus imposer des mesures drastiques par l’Exécutif à titre de lutte contre la pandémie de la Covid-19 s’attendent à une levée progressive des restrictions pour le mois de Ramadan, du moins pour ce qui est férus des réseaux sociaux.

En effet ces derniers s’en donnent à cœur joie et osent se livrer à des spéculations pour le moins insolites quant aux mesures (allégées) que le gouvernement pourrait prendre pour ce mois sacré. Grosso-modo, si l’on se fie à ce qui circule sur Facebook, Twitter, WhatsApp ou autres Telegram … « l’objectif est, qu’une semaine avant le ramadan, nous puissions rouvrir les lieux de culte, lever le couvre-feu et autoriser à nouveau les moments festifs ».

Aussi, d’aucuns avancent une levée des restrictions, de façon progressive à une semaine du mois de Ramadan, et que le couvre-feu n’entrerait en vigueur que vers 23 heures et ce, afin de laisser les coutumes ramadanesques « d’après-ftour » reprendre leur droit si l’on peut dire ainsi, comme chaque année afin de permettre les prières des « tarawih » mais pour pas plus de trente minutes. Et vas-y que je te spécule, « les commerces de proximité et les grandes surface devront fermer avec la prière du « Maghreb » et n’ouvrir que le lendemain. Mosquées, cafés et restaurant quant à eux devraient rester ouverts jusqu’à 23 heures, au lieu de 20h comme le stipule le couvre-feu en rigueur actuellement (21h/06h) ».

Vœux pieux ou rumeurs fondées toujours est-il que l’attente est grande car les Marocains sont lassés de la situation de crise qu’ils vivent. Cependant s’il fallait alléger le dispositif sanitaire et sécuritaire, pour autant, il ne faut pas se mettre en danger. Et le gouvernement ne badine pas avec cela, il l’a d’ailleurs, à plusieurs reprises, prouvé à travers des mesures parfois peu populaires qu’il a eu à prendre. Toujours est-il qu’il n’y a rien d’officiel et la toile peut être effervescente le dernier mot revient à l’exécutif.