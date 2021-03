El Ouafi : Il est nécessaire d’accompagner les femmes immigrées africaines entrepreneures

La ministre déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’Étranger, chargée des Marocains résidant à l’Étranger, Nezha El Ouafi, a souligné la nécessité d’accompagner les femmes immigrées africaines entrepreneures.

Lors de son intervention à un séminaire hybride, coorganisé par son département et le Bureau Afrique du Nord de la Commission économique des Nations unies pour l’Afrique, El Ouafi a souligné l’importance de diversifier les initiatives de partenariats entre les secteurs public et privé et les programmes d’autonomisation économique des femmes africaines immigrées et de favoriser leur mise en réseau pour renforcer leurs compétences.

La ministre a également fait remarquer que l’Afrique enregistre le plus fort taux de création d’entreprises par les femmes à l’échelle mondiale avec 24%, contre 17% en Amérique latine et Caraïbes, 12% en Amérique du Nord et 8% en Europe et Asie centrale, ajoutant que ces femmes contribuent de 150 à 200 milliards de dollars dans l’économie de leur continent.

Pour sa part, la Secrétaire exécutive de la Commission économique des Nations unies pour l’Afrique, Vera Songwe, a relevé que la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf) constituera un moyen de développer l’entreprenariat féminin dans le continent et contribuera à promouvoir les échanges intra-africains.

Elle a, en outre, appelé au renforcement des liens en matière de commerce et d’investissement entre les femmes africaines immigrées chefs d’entreprise, tout en mettant à leur disposition des moyens efficaces pour leur autonomisation dans la vie.

Mettant en relief les rôles que pourraient jouer les pays d’origine pour appuyer les initiatives de ces femmes entrepreneures, Songwe a souligné, par ailleurs, que le digital offre un potentiel énorme et joue un rôle prépondérant dans l’accompagnement de leur business, ainsi que dans leur mise en réseau.