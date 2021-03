Sage Sessions 2021 : Des solutions adaptées pour les PME en temps de crise

L’éditeur de logiciels de gestion a organisé, ce mardi 16 mars, son événement annuel : Sage Sessions Maroc. Sage affiche sa volonté d’accompagner les PME marocaines et poursuit son engagement à développer des solutions innovantes et évolutives pour une reprise d’activités agile et sécurisée.

Pandémie oblige, c’est dans un format 100% digital que Sage Maroc a organisé cette année la Sage Sessions 2021. Un an après le début de la crise au Maroc, l’éditeur de logiciels de gestion a rappelé son engagement à accompagner les PME marocaines. Face à des difficultés de trésorerie ou de recouvrement, le leader du marché des solutions intégrées de comptabilité, de gestion commerciale et de paie dans le cloud, est convaincu que la reprise d’activités passe par des outils dynamiques permettent une visibilité en temps réel sur l’ensemble des opérations internes et externes des sociétés.

Autre constat établi durant l’événement : l’émergence de solutions cloud. Abdellah Marrakchi, responsable à Sage Maroc, a rappelé la mobilisation de ses équipes Sage dès les premières heures de la crise.

« Les services cloud de Sage ont permis à un grand nombre d’entreprises de pouvoir téléopérer de manière sécurisée et pratique dès le début du confinement. Le cloud est désormais un outil indispensable dans la structuration et la sécurisation des business », a-t-il déclaré durant le Focus Cloud, un atelier dédié à l’offre Cloud de Sage pour les PME lors de cet évènement.

Simplicité et agilité, garantis d’une reprise sereine & productive

La Sage Sessions 2021 a permis de mettre en perspectives les dernières tendances du marché et d’apporter des témoignages d’experts produits et témoins clients afin de mettre en lumière les dernières solutions pour aider et accompagner les entreprises dans leur élan de résilience et de relance.

Sur ce volet, Feryel Abdraba, directrice administrative et financière à Magnetun a salué « l’accompagnement de Sage » et « ses propositions » pour monter en valeur ajoutée et « faire face aux défis » des entreprises, notamment durant cette période de crise.

En effet, pour Sage, la solution passe par une mission : simplifier le quotidien des PME en leur apportant des solutions innovantes et évolutives. Alors que les PME Marocaines doivent faire face à nombre d’enjeux pour sécuriser leur quotidien et leur avenir, l’éditeur de logiciels de gestion a mis en avant l’ensemble des outils pour permettre une plus grande fluidité et une meilleure maîtrise des informations relevant des différents départements internes aux entreprises.

Télédéclaration et BTP, deux nouveaux produits lancés

Lors de cet événement, l’éditeur de logiciel a présenté « Sage TVA Manager », sa solution dédiée à la télédéclaration TVA au Maroc. Obligatoire depuis 2017, la télédéclaration des impôts et taxes est simplifiés avec cet outil évolutif et sécurisé.

Sage a également annoncé le lancement d’une nouvelle offre destinée au secteur du bâtiment. Son nom : Batigest. Un logiciel de devis, métrés, facturation ; mais également de suivi de chantiers conçus pour les artisans du bâtiment et entreprises du BTP. « Un logiciel conçu pour répondre aux besoins croissants des PME opérant dans le secteur du bâtiment », a fait savoir Abdellah Marrakchi de Sage Maroc.