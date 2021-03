Serie A : L’AC Milan surveille Sofyan Amrabat

L’AC Milan revient à la charge pour Sofyan Amrabat. L’international marocain est une fois de plus dans les plans des Rossoneri qui surveillent sa situation pour le recruter la saison prochaine.

Le directeur sportif du club, Paolo Maldini aurait coché le nom de Sofyan Amrabat pour évoluer en milieu de terrain aux côtés de Franck Kessie, Ismael Bennacer et Sandro Tonali. La capacité d’Amrabat à combiner qualité et quantité en fait un profil flexible et attrayant, notamment chez les clubs italiens.

Et pourtant, les choses ne se sont pas bien passées pour le joueur de la Fiorentina ces dernières semaines car Cesare Prandelli, qui a démissionné il y a quelques jours, l’avait exclu de l’équipe.

Le retour de Giuseppe Iachini signifie qu’il pourrait jouer davantage, mais il ne serait pas étonnant que, en fin d’année, il demande un départ. Milan a déjà fait un pas vers lui la saison dernière et pourrait le faire à nouveau, bien que son prix demandé soit de 20 millions d’euros.

Le milieu de terrain âgé de 23 ans a signé, son contrat avec la Fiorentina lors du mercato hivernal avant la propagation de la crise sanitaire du coronavirus. Recruté pour 20 millions d’euros, Amrabat a signé un contrat jusqu’en juin 2024.