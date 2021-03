Stadia et Sports Management School : L’impact du coronavirus sur l’industrie du sport au Maroc

Un an après le début de la crise du coronavirus, Stadia et Sports Management School ont publié une étude sur l’impact de la pandémie sur l’industrie du sport au Maroc.

Résultante d’une enquête réalisée durant trois mois auprès des acteurs privés du secteur (salles de fitness, équipementiers, agences, clubs, enseignes spécialisées, médias, start-up …), cette étude a pour vocation de dresser un état des lieux d’un secteur très impactant sur la santé et l’économie au Maroc.

Selon cette étude, 98% des entreprises ont été profondément impactées par la crise du coronavirus, avec 64% de baisse d’activité au Maroc.

28% de ces entreprises ont dû arrêter leurs activités plus de six mois et 6,8% salariés par entreprise ont perdu leur emploi. 53% des entreprises ont dû se séparer d’une partie de leurs salariés et 43,2% des entreprises ont revu à la baisse les salaires de leurs collaborateurs. Enfin, 84% des entreprises considèrent que ces mesures n’étaient pas à la hauteur.

Ainsi, Stadia et Sports Management School recommande de favoriser l’émergence d’une véritable industrie du sport made in Morocco en mettant sur pied des mesures incitatives et de l’accompagnement destinés aux investisseurs souhaitant produire localement.

Il s’agit également de faciliter la création d’un salon annuel destinés aux professionnels du secteur qui pourront y promouvoir leur savoir-faire, rencontrer des clients ou des partenaires potentiels, accompagner la structuration de la lière sport à travers la création d’une instance représentative en vue d’intégrer la CGEM ou encore créer une instance (Agence ou Haut-Commissariat) apolitique et indépendante qui se- rait chargée exclu sivement du domaine sportif.

La même source évoque également la création des incubateurs spécialisés qui accompagneraient de jeunes start-up innovantes dans le domaine du sport. Ces incubateurs pourraient être installés dans les grands stades de Casablanca, Marrakech et Tanger.

De même revoir la TVA de 20% à la baisse et l’aligner sur celle appliquée à d’autres secteurs entre 7% et 10%. Cet alignement se justi e par la nécessité d’accompagner un secteur fortement impliqué dans la bonne santé des marocains ou enfin instaurer un Chèque Sport-Santé à consommer dans un réseau (Enseignes, salles de sport…) qui pourrait être déductible d’impôts pour les entreprises les offrant à leurs collaborateurs.

« Cette étude a été nécessaire dans un premier temps pour évaluer concrètement lʼimpact de la crise afin dʼattirer lʼattention du gouvernement sur la gravité de la situation dʼun secteur incontournable au Maroc tant sur le plan sanitaire quʼéconomique. Dans un second temps, elle a permis aux professionnels concernés de proposer des actions qui pourraient à leurs yeux sortir leur secteur de cette crise et accompagner ensuite son développement », déclare Mehdi Sekkouri, Directeur Général STADIA déclare :

« Cette étude est une étape importante pour consolider le rôle de notre école en tant quʼacteur académique et scientifique reconnu à lʼéchelon international au service du développement de lʼécosystème sportif marocain », souligne, pour sa part, Jalil Achour, directeur général de Sport Management School Rabat.