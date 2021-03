Revue de presse quotidienne de ce lundi 29 mars 2021

Ci-après les principaux titres développés par la presse nationale de ce lundi 29 mars 2021

Le Matin

• Une bonne campagne agricole 2020-2021 en perspective. La Campagne agricole 2020-2021 s’annonce sous les meilleurs auspices à la faveur des pluies des trois derniers mois qui ont eu un impact très positif sur toutes les cultures ainsi que sur les ressources en eau. C’est ce qui ressort d’une réunion de suivi tenue par le ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts avec les hauts responsables centraux et régionaux sur l’état d’avancement de la campagne agricole actuelle. Les pluies importantes et généralisées enregistrées les mois de janvier, février et mars ont eu un impact très positif sur l’évolution de la campagne agricole, indique un communiqué sanctionnant les travaux de la réunion de suivi tenue vendredi dernier.

• Une unité flottante de stockage et de gazéification dans le pipe . Le département de l’Énergie planche sur le chantier stratégique d’une solution maritime pour l’approvisionnement en gaz naturel du marché national via une unité flottante de stockage et de regazéification (FSRU – Floating Storage and Regasification Unit). Il a, en effet, lancé, un appel à manifestation d’intérêt (AMI) dont l’objectif est d’identifier les sociétés opérant dans le développement et la construction des FSRU en vue du lancement éventuel d’un appel d’offres ou d’un Partenariat public-privé. À travers cet AMI, le département de l’Énergie invite les sociétés à exprimer leur intérêt à participer, en cas de décision prise par les autorités compétentes, à un appel d’offres pour le développement, la conception, le financement, la construction, l’exploitation et la maintenance de ce projet, et à confirmer leurs intentions et capacités à le développer et le rendre opérationnel d’ici 2025.

L’Economiste

• Tourisme-indemnité covid: les opérateurs réclament un fast-track. C’est la course contre la montre pour que l’indemnité covid-19 dédiée aux entreprises soit servie avant le début du ramadan. Le projet de décret a été adopté en conseil de gouvernement, jeudi, mais il faudra encore attendre sa publication et la mise en ligne de la plateforme CNSS. Les opérateurs réclament un traitement en accéléré car les salariés attendent leurs indemnités depuis janvier. Sur un autre registre, ils s’interrogent sur l’après indemnité covid-19, qui arrive à échéance fin mars.

• L’OCP, une valeur sur le trésor. Le groupe OCP s’est extirpé de la crise du coronavirus et de la récession économique qui l’accompagne avec un résultat net de 3,4 milliards de dirhams en hausse de 13% malgré des éléments exceptionnels. Le groupe figure parmi les premiers donateurs au fonds de gestion de la pandémie avec une contribution de 3 milliards de DH. En ces temps de pression sur les finances publiques, les profits réalisés par le géant des engrais constituent une bouffée d’oxygène pour le Trésor qui peut toujours compter sur l’un de ses plus beaux joyaux. Malgré une remontée des prix durant l’année, ils sont en moyenne restés en dessous de leur niveau de 2019. L’effet prix a été compensé par la baisse du coût des intrants et l’agilité commerciale pour accompagner la demande dans les principales régions consommatrices. Les revenus tirés de la vente d’engrais ont ainsi augmenté de 12% grâce à la hausse des volumes surtout vers l’Inde et le Brésil.

Aujourd’hui le Maroc

• Une agence nationale pour les eaux et forêts. Le projet de loi N° 52-20 portant création de l’Agence nationale des eaux et forêts entre officiellement dans le circuit d’adoption. Une mouture de ce texte a été remise récemment au secrétariat général du gouvernement (SGG). La mise en place de cette instance fait partie des dispositions prises dans le cadre de la nouvelle stratégie «Forêts du Maroc 2020-2030», présentée au Souverain le 13 février 2020. Elle marque ainsi la refonte de la gouvernance de l’Administration des eaux et forêts et le rattachement de la société anonyme «Jardin zoologique national» à cette agence à travers la gestion des parcs nationaux. « Cette transformation institutionnelle de l’Administration des eaux et forêts s’appuie sur un benchmark international au niveau de plusieurs pays qui ont pu mettre en œuvre une gestion forestière moderne et dynamique à travers la création d’agences et de filiales spécialisées », peut-on lire du préambule de ce projet de loi.

• A Paris, un rassemblement en solidarité avec les séquestrés des camps de Tindouf en Algérie. Un rassemblement en solidarité avec les séquestrés des camps de Tindouf en Algérie a été organisé, samedi à Paris, à l’initiative d’un collectif d’associations de Marocains d’Europe. Ce sit-in intervient pour «alerter et sensibiliser l’opinion publique française et internationale sur les atrocités, les mauvais traitements et les agissements abjects commis par une horde de mercenaires à l’encontre des Sahraouis marocains détenus dans les camps de la honte à Tindouf», souligne la Coalition des associations marocaines en Europe, à l’initiative de cette mobilisation, dans un communiqué. Acteurs de la société civile marocaine en Europe et nombreux résidents marocains de France se sont donné rendez-vous à la Place de la République pour prendre part à «ce rassemblement pacifique, en vue de faire pression sur le régime militaire algérien et ses affidés afin de libérer les Sahraouis marocains détenus dans les camps de Tindouf».

L’Opinion

• Nizar Baraka promet une baisse d’impôt pour la classe moyenne. Le secrétaire général du Parti de l’Istiqlal, Nizar Baraka, a affirmé que “plus de 65% des parrainages des prochains candidats aux listes électorales sont tranchés ». Il a souligné que son parti se penchera sur des réformes sociales destinées à renforcer le pouvoir d’achat des citoyens, et en particulier ceux de la classe moyenne. Trois priorités sont fixées: réussir le chantier Royal de généralisation de la couverture sociale devant bénéficier à plus de 22 millions de Marocains, baisse de la pression fiscale, notamment l’IR sur les revenus moyens, et garantir la souveraineté hydrique du royaume, compte tenu de la menace de la rareté de l’eau, a-t-il précisé.

• Remise de Wissams Royaux à des enseignants et fonctionnaires de l’Université Hassan II de Casablanca. Une cérémonie de remise de Wissams Royaux dont Sa Majesté le Roi Mohammed VI a bien voulu gratifier 11 enseignants, fonctionnaires et techniciens de l’Université Hassan II a eu lieu, vendredi à Casablanca. Les Wissams royaux ont été remis au titre de 2020 à des enseignants, fonctionnaires et techniciens relevant de la présidence de l’Université, de l’École nationale de commerce et de gestion de Casablanca, de la Faculté de médecine et de pharmacie, de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales Aïn Chock, de la Faculté des Sciences Ben M’Sik, ainsi que de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Mohammedia.

Al Bayane

• Le Maroc a assuré une diversité d’approvisionnement en vaccins anti-Covid 19. Cette diversité lui permettra d’acquérir les doses nécessaires pour poursuivre la campagne de vaccination dans les meilleures conditions. Grâce à son approche anticipative, le Royaume a jusqu’à présent pu se procurer 8,5 millions de doses et, du coup, mener à bien la première phase de la campagne de vaccination, selon le directeur du laboratoire de biotechnologie à la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat, Azeddine Ibrahimi. Depuis le début de la première étape de vaccination, le Maroc a vacciné plus de quatre millions de personnes.

• Port Tanger Med: Interpellation de 18 personnes présumées impliquées dans une tentative de trafic international de drogue. Les éléments de la brigade de la police judiciaire au port Tanger Med ont procédé samedi à l’interpellation de 18 personnes, dont une femme, pour leur implication présumée dans une tentative de trafic international drogue. Les mis en cause ont été interpellés au niveau du terminal passagers du port Tanger Med au moment où ils s’apprêtaient à quitter le territoire national dans le cadre d’un voyage destiné aux Marocains résidant à l’étranger, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), précisant que ces individus étaient soupçonnés de trafic d’une importante quantité de drogue en avalant des capsules de chira transportées dans leurs estomacs.

Libération

• Lachgar: L’USFP est fin prêt pour les prochaines élections. Le Premier secrétaire de l’USFP, Driss Lachgar, a vivement critiqué le discours de victimisation véhiculé sur le quotient électoral par le “parti majoritaire” après l’adoption par le Parlement des nouvelles lois électorales, alors que “ce même parti” a pris part aux consultations qui ont débouché sur un consensus entre les formations politiques. Lors d’une rencontre à Essaouira, Lachgar a accusé “certains partis” de “choisir pareils stratagèmes pour induire en erreur, voire tromper les citoyens”, tout en assurant que « l’USFP est prêt pour la bataille électorale » et que “c’est le citoyen qui décidera de la place que nous méritons ».

• Casablanca: Deux fonctionnaires de police déférés devant le parquet pour faux et usage de faux. La Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ) a déféré, samedi, devant le parquet près de la Cour d’appel de Casablanca, deux fonctionnaires de police, de grades d’officier principal et d’officier, relevant de la préfecture de police de Casablanca, après l’achèvement de l’enquête sur leur implication présumée dans une affaire de falsification et usage de documents officiels, de vol et d’atteinte à l’inviolabilité du domicile. La BNPJ avait placé les deux suspects en garde à vue sur décision du parquet compétent, après avoir été suspectés de falsification de documents officiels en incluant de fausses informations dans des procès juridiques réalisés dans le cadre d’une affaire de trafic de drogue et de psychotropes, a indiqué la Direction générale de la sûreté nationale.