Un jour dans le monde

La pandémie du coronavirus a fait au moins 2.794.831 morts dans le monde depuis l’apparition des tous premiers cas porteurs du virus en Chine en décembre 2019.

Le nombre total des cas ayant contracté le virus a atteint les 127.719.947 personnes dans le monde dont 22.051.428 sont considérés comme cas actifs tandis que 102.873.688 sont considérés comme rétablis de la maladie. Par ailleurs, un total de 102.873.688 personnes ont déjà été vaccinées dans le monde

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché par la pandémie du coronavirus et aussi le endeuillé avec 548.828 morts, avant le Brésil (310.550), le Mexique (201.429), l’Inde (161.552) et le Royaume-Uni (126.573).

Dimanche, les Emirats arabes unis et la Chine ont annoncé une collaboration visant à produire le vaccin anticoronavirus du laboratoire chinois Sinopharm dans le pays du Golfe, a rapporté un média d’Etat émirati.

Les entreprises émiratie Group 42 et chinoise CNBG « ont lancé un projet conjoint (…) pour ouvrir la première ligne de production de vaccins contre le Covid-19 aux Emirats », a indiqué l’agence de presse Wam.

« Nous poursuivons les efforts que nous avons engagés au début » de la pandémie de coronavirus, a indiqué le ministre émirati des Affaires étrangères, Cheikh Abdallah ben Zayed Al-Nahyane, cité par l’agence.

En Allemagne, la chancelière allemande Angela Merkel a été intransigeante avec les dirigeants des Etats régions, les sommant de mettre en application les mesures décidées par le gouvernement pour lutter contre la troisième vague de la pandémie alors que plusieurs Länder ont annoncé des projets d’assouplissement.

« Nous devons maintenant mettre en place les mesures appropriées avec beaucoup de sérieux. Or certains Etats le font, d’autres ne le font pas encore », s’est agacée la dirigeante lors d’une interview télévisée où elle a reproché aux récalcitrants des « violations » des engagements pris entre le gouvernement et les Länder.

Critiquant les pays riches, le Secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres a estimé qu’il était « injuste » que la distribution des vaccins dans le monde ne soit pas équitable et qu’elle ne profite qu’à une petite partie des pays qui, en outre stockent ce sérum anti-Covid-19 bien au dessus des doses qu’il ne faut pour leur populations.

« Je trouve très préoccupant ce système très injuste de distribution des vaccins dans le monde », a-t-il déploré dans un entretien diffusé dimanche par la chaîne canadienne CBC, appelant les pays occidentaux à partager leurs stocks.

« Il est dans l’intérêt de tous de s’assurer le plus vite possible et de façon équitable que tout le monde soit vacciné partout et que les vaccins soient considérés comme un bien public mondial », a-t-il ajouté.

« Nous appelons les pays développés à partager une partie des vaccins qu’ils ont achetés », a-t-il dit en notant que « dans de nombreux cas, ceux-ci en ont acheté plus que ce dont ils ont besoin ».