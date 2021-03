Raja : Les supporters bravent pluie et interdiction pour réclamer une solution

Ni la pluie qui s’est abattue ce dimanche sur la capitale économique du Royaume, ni l’interdiction de tout rassemblement sur la voie publique en raison des restrictions liées à la crise sanitaire, n’ont pu empêcher les amoureux du Raja d’invertir la rue pour réclamer des solutions à la crise qui secoue le club depuis près de 6 ans.

C’est en effet une foule immense, vêtue de noir, qui est descendue dans les grandes artères de la Métropole pour dire sa colère. Il faut dire que les raisons ne manquent pas : Crise financière, résultats insatisfaisants, élimination précoce de la Ligue des champions, mauvaise gestion de l’effectif, …

Grosse manifestation des supporters du Raja vêtus en noir pour dénoncer la mauvaise gestion de la crise qui dure depuis plus de 6 ans ! pic.twitter.com/oaSUVFjGHv — Raja Club Athletic Supporters (@Raja_Supporters) March 28, 2021

Un autre motif est venu, ces derniers temps, s’ajouter à la longue liste des griefs des Ultras, l’entraîneur des Verts, Jamal Sellami himself.

Adulé après la remontada contre l’ennemi juré, le WAC de Casablanca dans le cadre de la Coupe Mohammed VI, Sellami est aujourd’hui rejeté par le public des Aigles suite à un derby totalement raté et perdu 2-0 face au même WAC.

Avec Sellami, le Raja affiche une grande difficulté dans le jeu de plus en plus flagrante, qui a poussé les Ultras à, ni plus ni moins, réclamer, officiellement, le départ du coach. En cause ? Ses choix de jeu très discutables, selon eux.

En dépit de la multitude de communiqués à l’adresse de Rachid Al Andaloussi, pour demander le changement d’entraîneur, le comité du club a opté pour la continuité, estimant « suicidaire et inopportun de changer de coach, au moment où la continuité s’impose en tant que seule et unique alternative ».

Mais cet avis n’est manifestement pas partagé par le public vert.

Ironie du sort, les dirigeants du Raja Casablanca s’apprêtent à recevoir les clés de l’Académie du club, qui serait prête à 100% à ouvrir ses portes. L’ouverture est prévue après le mois de Ramadan.

Dotation du Roi Mohammed VI après le parcours exceptionnel des Verts en Coupe du monde des clubs 2013, l’Académie située à Bouskoura, est construite sur un terrain de plus de 7 hectares.