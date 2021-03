Covid-19 : Pékin choisit les EAU pour la fabrication du vaccin à l’étranger

C’est une première. La Chine va lancer, pour la première fois, la fabrication du vaccin anti-covid Sinopharm à l’étranger, et son choix s’est porté sur les Emirats arabes unis.

A cet effet, le ministre émirati des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Cheikh Abdallah ben Zayed Al Nahyan, et le ministre chinois des AE, Wang Yi, ont donné le coup d’envoi du projet commun « Sciences de la vie et fabrication des vaccins aux Emirats ».

La collaboration sino-émiratie se fera dans le cadre d’un joint-venture nouvellement créée entre Sinopharm CNBG et G42, basée à Abu Dhabi, visant à produire jusqu’à 200 millions de doses par an dans une nouvelle usine qui deviendra opérationnelle cette année.

La production à plus petite échelle a déjà commencé dans une usine existante de Gulf Pharmaceutical Industries PSC d’une capacité de 2 millions de doses par mois, a fait savoir l’Agence Bloomberg.

Dans des déclarations à la presse, Cheikh Abdallah ben Zayed Al Nahyan, a affirmé que les deux pays « inaugurent un nouveau chapitre de leur relation historique et exceptionnelle intitulée +Un partenariat stratégique pour l’humanité+ ».

« Nous célébrons les grandes réalisations de notre partenariat stratégique global et privé à différents niveaux et poursuivons le travail que nous ont commencé ensemble depuis le début de la pandémie, qui a constitué un modèle pionnier de coopération conjointe entre pays amis face aux défis », a-t-il ajouté.

Et le ministre émirati d’affirmer que les EAU « croient en l’importance de renforcer l’action internationale commune afin de lutter contre cette pandémie, progresser vers le contrôle de ses répercussions et la lutte contre ses effets dans l’intérêt de la sécurité des peuples et de la stabilité des sociétés ».

Avec cet accord, les EAU deviennent le premier pays du Golfe à mettre en place une installation de production de vaccins contre les coronavirus.

Les EAU ont conduit l’une des campagnes de vaccination les plus rapides au monde, la plupart des personnes ayant reçu le vaccin chinois.

Le vaccin fabriqué localement s’appellera Hayat-Vax. C’est le même que le vaccin Sinopharm qui a été approuvé aux EAU l’année dernière.