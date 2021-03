Le bel hommage de la cité ocre à feu Mohamed El Ouafa

Bel hommage que la cité ocre a rendu à feu Mohamed El Ouafa, décédé le 27 décembre dernier. Le ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Saïd Amzazi a, en ce sens, visité cette fin de semaine, l’école primaire « Al Jabal Al Akhdar », rebaptisée du nom de l’homme politique défunt.

Au sein de cette école publique, Amzazi a dévoilé la plaque commémorative et celle portant la nouvelle appellation de l’établissement scolaire, et ce en présence du secrétaire général du département de l’Education nationale au ministère, du directeur de l’Académie régionale de l’Education et de la Formation, du directeur provincial de l’Education nationale et de membres de la famille du défunt.

L’initiative de rebaptiser un établissement scolaire au nom de feu Mohamed El Ouafal, ancien ministre de tutelle, se veut un signe de reconnaissance des efforts consentis par le regretté et de son patriotisme sincère dans l’accomplissement des nombreuses missions dont il s’est acquitté aussi bien à l’intérieur du Royaume qu’à l’étranger.

Cet événement a aussi offert l’occasion au ministre et à la délégation l’accompagnant de prendre connaissance des structures, des espaces ainsi que des compétences pédagogiques de cet établissement public, à travers les activités et les pratiques professionnelles menées par les clubs de la lecture et des ressources numériques, de la tolérance et de la coexistence ainsi que celui écologique et sanitaire.