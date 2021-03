Canal de Suez: Moscou propose son aide à l’Egypte

L’ambassadeur russe en Egypte a affirmé que son pays était prêt à mettre œuvre « toute l’aide possible » pour débloquer le canal de Suez où près de 400 navires sont bloqués depuis mardi à cause d’un porte-conteneurs taïwanais.

Après les Etats-Unis, c’est au tour de la Russie de proposer son aide à l’Egypte qui traverse actuellement plusieurs drames, notamment après le déraillement d’un train et l’effondrement d’un immeuble causant tous deux plusieurs morts.

L’ambassadeur russe Georgy Borisenko, a indiqué que la Russie était prête à apporter toute l’aide possible à leurs « amis » égyptiens pour remettre à flot l’Ever Given, un porte-conteneurs d’une capacité de 20.000 conteneurs et de 220.000 tonnes exploité par l’armateur taïwanais Evergreen.

« Nous espérons que ce problème sera résolu dans un futur très proche, que le fonctionnement du canal sera rétabli et, naturellement, nous sommes prêts à apporter à nos amis égyptiens tout l’aide possible de notre côté », a-t-il déclaré à l’agence de presse russe Ria Novosti.

L’Egypte n’a pas sollicité l’aide de Moscou, mais la Russie « compatit avec ce qui se passe en ce moment dans le canal de Suez » qui est « une voie navigable importante pour le monde entier », a ajouté l’ambassadeur.

Après une semaine, plus de 360 navires et leur cargaison restaient bloqués dans la zone maritime du canal de Suez ou à ses abords où l’Evergreen, de 400 mètres de long qui bloque le passage maritime. Parmi eux, figurent près d’une centaine de bateaux contenant du pétrole ou des produits pétroliers.

Sur le site de suivi du trafic maritime MarineTraffic, des centaines de petits points colorés représentant les bateaux s’accumulent dimanche au large de Port-Saïd en mer Méditerranée, dans les lacs qui ponctuent le canal de Suez et forment même une file dans le golfe de Suez menant à la mer Rouge.