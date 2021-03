Promotion exceptionnelle et prise en charge médicale pour le policier poignardé à Agadir

Le directeur général du pôle DGST-DGSN, Abdellatif Hammouchi, a donné ses instructions ce dimanche 28 mars, d’accorder une promotion exceptionnelle dans le pgrade, au profit du policier victime d’une grave agression physique par l’arme blanche dans l’exercice de ses fonctions sur la voie publique d’organisation de la circulation sur une artère routière dans la ville d’Agadir.

Un communiqué de la DGSN précise que Hammouchi a de même chargé la Fondation Mohammed VI des œuvres sociales des fonctionnaires de la sûreté nationale de lui fournir toute l’assistance nécessaire, de prendre en charge son hospitalisation et ses frais médicaux et lui fournir tous les moyens que nécessite l’accompagnement médical et social de son état de santé.

Pour rappel, les services de la préfecture de police d’Agadir avaient ouvert, samedi soir, une enquête judiciaire sous la supervision du parquet compétent afin d’élucider les circonstances de cette agression.

Aux premières heures de dimanche, le service préfectoral de la PJ d’Agadir a réussi à interpeller le suspect mineur auteur de cette agression.