Syrie: Vaste opération dans le camp d’Al Hol contre l’EI

Une vaste opération d’interpellations dans le camp de déplacés d’Al-Hol en Syrie a été lancée dimanche par les forces kurdes après des meurtres en série, où des résidents soupçonnés d’appartenir à l’Etat islamique sont visés.

Alors qu’une quarantaine de personnes sont mortes depuis janvier dans les camps à Al-Hol, l’ONU a réagit à la détérioration de la situation sécuritaire. Aujourd’hui, les camps sont peuplés de près de 62.000 personnes, dont 93% de femmes et d’enfants.

Dimanche, les forces kurdes en Syrie ont lancé une opération d’arrestation de personnes impliquées dans les meurtres et violences enregistrées es derniers jours. L’opération devrait durer une dizaine de jours selon les Forces démocratiques syriennes (FDS)

Une trentaine de personnes ont déjà été interpellées par la milice kurde des Unités de protection du peuple (YPG) et la police locale dès l’aube.

Les personnes en question, sont soupçonnées d’appartenir à l’Etat islamique et d’avoir tenté de s’évader ou d’avoir mené des attaques contre des gardes ou des employés d’ONG. La coalition internationales présente en Syrie et emmenée par les Etats-Unis apporte un soutien logistique à l’opération notamment avec une surveillance aérienne et en fournissant des renseignements.

Le camp d’Al-Hol accueille plusieurs familles de différentes origines, notamment syriennes, irakiennes, mais aussi des étrangères d’Europe ou d’Asie avec leurs enfants. Dans ces camps, des familles dont des enfants sont soupçonnées de radicalisation.

En Belgique, le Premier ministre belge Alexander De Croo, a annoncé son intention de « tout faire » pour rapatrier tous les enfants belges de 12 ans et moins présents en Syrie;, ainsi qu’une approche « au cas par cas » réservée aux mères. « Dans ces camps il y a les terroristes de demain », a-t-il affirmé justifiant son intention de les rapatrier au plus vite.