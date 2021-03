Deux ouvrages marocains en lice pour le Prix du livre Sheikh Zayed

Le Prix du livre Sheikh Zayed, qui est à sa 15è édition, a dévoilé dimanche la Short List des titres nominés dans la catégorie « Arts et études critiques » qui comprend trois titres, dont deux marocains.

La courte liste comprend « Discours en parabole, dialogue de pensée et d’autorité, approche délibérative et cognitive » du chercheur marocain Said Jabbar, « L’éthique de l’interprétation: de l’anthologie du texte à l’anthologie de la compréhension » du chercheur marocain Mohamed El-Hirach et « La voie de la modernisation des arts plastiques » du chercheur tunisien Khalil Kouiâa.

Dans la catégorie « Développement et construction de l’État », trois ouvrages sont en lice, à savoir « Diving with Seven Livelihoods » de l’écrivain émirati Ahmed Mohammed Bin Thani, « Transition vers la démocratie: quels avantages les Arabes tirent-ils des expériences des autres? » du chercheur égyptien Ali El-Dine Hilal et « L’héritage d’arrogance entre le folklore et la sphère religieuse » de l’universitaire égyptien Said Al-Masry.

Le Prix comprend neuf catégories: « Littérature », « Traduction », « Arts et études critiques », « Développement et construction de l’État », « Littérature pour enfants et jeunes », « Culture arabe dans d’autres langues », « Jeune auteur », « Technologies de l’édition et de la culture » et « Personnalité culturelle de l’année ».

Dans la catégorie « Personnalité culturelle de l’année », le lauréat reçoit une prime de 270.000 dollars, alors que dans les autres catégories, la récompense s’élève à près de 204.000 dollars.