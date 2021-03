Le temps qu’il fera ce mardi 30 mars 2021

Ci-après les prévisions météorologiques pour la journée du mardi 30 mars 2021, telles qu’établies par la Direction générale de la Météorologie (DGM)

– Temps passagèrement nuageux sur les plaines Nord, le Rif, le Moyen Atlas et la Méditerranée avec quelques gouttes par endroits.

– Ciel peu à passagèrement nuageux sur le reste Nord et clair à peu nuageux sur le Sud. – Chasse-sables fréquentes sur le Sud-Est et l’Oriental.

– Rafales de vents assez fortes sur le Sud-Est, l’Atlas et le Tangérois.

– Températures minimales de l’ordre de 07/12°C sur l’Atlas et le Rif, 10/15°C sur le Sud de l’Oriental et les versants Sud-Est et de 14/20°C en général ailleurs.

– Températures maximales de l’ordre de 17/23°C sur l’Atlas, le Rif, la Méditerranée, le Sud de l’Oriental, les versants Sud-Est et le Nord-Est des provinces Sud, 22/26°C sur le reste des provinces Sud, les régions de Doukkala, Abda et Chiadma, 26/32°C sur le reste des plaines atlantiques, les plaines à l’Ouest de l’Atlas, le Saïss et l’intérieur du Souss.

– Mer agitée à forte sur la Méditerranée et le Détroit, peu agitée à agitée, localement agitée à forte au Nord d’Asilah.