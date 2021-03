Affaire de trafic de drogue à Kénitra: Saisie de 4,9 tonnes supplémentaire de chira

Dans le cadre des investigations entreprises par le service préfectoral de la police judiciaire de Kénitra, en coordination avec les services de la Direction générale de la Surveillance du Territoire (DGST), suite au démantèlement à Kénitra d’un réseau du trafic international de drogue et la saisie de près de 9 tonnes de chira, les éléments de la police judiciaire ont procédé, aux premières heures du dimanche, à la saisie de 4,9 tonnes supplémentaires lors d’une opération menée à Aït Melloul.

Un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) précise que les perquisitions menées dans un entrepôt à la zone industrielle d’Aït Melloul près d’Agadir ont permis la saisie de 4,9 tonnes supplémentaires de drogue destinées au trafic international, soigneusement emballées dans des cuves métalliques installés dans des camions-grues stationnés au sein de l’une des unités industrielles.

La quantité totale de drogue saisie depuis le démantèlement de ce réseau de trafic international de drogue s’élève ainsi à 13 tonnes et 802 kilogrammes, fait également noter la DGSN, soulignant que les recherches et investigations menées par le service préfectoral de la police judiciaire de Kénitra se poursuivent sous la supervision du parquet compétent, afin de déterminer les éventuelles ramifications de ce réseau criminel et d’interpeller les autres complices présumés.