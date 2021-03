DGAPR: Campagne de dépistage de la tuberculose au profit des pensionnaires d’El Arjat 1 et 2

La Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR), a organisé, les 25 et 26 mars courant, une campagne médicale de dépistage de la tuberculose au profit des pensionnaires des prisons El Arjat 1 et El Arjat 2.

Quelque 5.358 détenus, dont 178 femmes et 482 mineurs, ont bénéficié de cette campagne, initiée à l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose, avec le soutien de l’Office des Nations-Unies contre la Drogue et le Crime (ONUDC).

En ont également bénéficié les cas suspects à travers des radiographies sur place par les unités radiologiques mobiles relevant de la DGAPR, avant la confirmation bactériologique au niveau du laboratoire d’analyses microscopiques de la tuberculose à la prison locale El Arjat 2.

La campagne vise la sensibilisation et le dépistage de la tuberculose dans les prisons d’El Arjat 1 et El Arjat 2, avant d’englober l’ensemble des établissements pénitentiaires durant 2021, rappelant que cette maladie existe toujours, ce qui requiert une conjugaison d’efforts pour la combattre, a expliqué le chef de la division des soins de santé au sein de la DGAPR, Taoufik Abtal.

Tout en rappelant que la DGAPR a mobilisé tous ses staffs médicaux et mis en place l’ensemble des moyens logistiques pour réussir cette campagne, le responsable a affirmé que la situation sanitaire relative à la tuberculose dans les établissements pénitentiaires est « maîtrisable » grâce aux contrôles continus, surtout au profit des nouveaux pensionnaires.

A noter qu’une deuxième campagne similaire sera organisée les 8 et 9 avril prochain.