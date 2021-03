La troupe Abidat Rma-Zellaka salue dans son nouvel album l’effort national de vaccination

Dans son dernier album, la troupe Abidat Rma-Zellaka a lancé un vidéoclip intitulé « Corona », où ses membres saluent l’effort national de vaccination anti-Convid19.

Le vidéoclip aborde la pandémie du nouveau Coronavirus et ses répercussions ainsi que les efforts consentis par les professionnels de première ligne face à la pandémie en particulier les cadres de santé, les services de sécurité, le personnel de l’enseignement et les agents de propreté.

Cette chanson a été écrite et composée par le trio Abderrahim Erraki, Salaheddine Eljabari et Said Roumani.

Tournée à Khouribga sous la direction artistique de Hicham Skouma, « corona » allie rythmes modernes et tonalités traditionnelles, devenus la marque de fabrique de ce groupe musical marocain.

Outre « Corona », l’album comprend également « Yanassini », « Khalti Eddaouia » et « Rou Lehmam ».