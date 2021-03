Le mineur suspecté d’être à l’origine de l’agression d’un brigadier, arrêté à Agadir

Un mineur soupçonné d’avoir agressé un fonctionnaire de police à l’aide de l’arme blanche, a été appréhendé, aux premières heures de dimanche, par les éléments du service préfectoral de la police judiciaire d’Agadir.

Les services de la préfecture de police d’Agadir avaient ouvert, samedi soir, une enquête judiciaire sous la supervision du parquet compétent afin d’élucider les circonstances entourant la grave agression physique commise par un individu sur un policier de la circulation sur la voie publique et sans raison apparente, lui causant de sérieuses blessures au niveau du dos et de la cuisse à l’aide d’une barre de fer, rappelle un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Et de préciser que les recherches et investigations menées ont permis d’identifier le suspect mineur, un élève âgé de 17 ans, qui a été placé sous surveillance policière à la disposition de l’enquête judiciaire demandée par le parquet compétent au Bureau central d’investigations judiciaires relevant de la Direction générale de la surveillance du territoire, pour déterminer les tenants et aboutissants de la commission de cet acte criminel.