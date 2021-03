Nador: Enquête judiciaire autour du décès d’un brigadier de police 

Le corps inanimé d’un brigadier de police exerçant au district provincial de sûreté à Nador, a été retrouvé à son domicile portant les traces d’une balle tirée de son arme de service. A ce propos, la brigade de la police judiciaire de Nador a ouvert, samedi, une enquête judiciaire sous la supervision du parquet compétent, afin d’élucider les circonstances de ce décès.

Un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) indique qu’à ce stade de l’enquête, les services de la Sûreté nationale traitent cet incident en tant qu’acte suicidaire, en raison des circonstances et du lieu de la découverte du corps du défunt, à l’intérieur de son domicile à Beni Nsar, des traces balistiques relevées sur l’arme, ainsi que de la nature de la blessure causée par le tir.

La DGSN précise également que les techniciens de la scène de crime et les officiers de la police judiciaire ont entamé les opérations de ratissage technique sur la scène de l’incident afin de relever les indices et les preuves matérielles permettant d’élucider les circonstances de ce décès, alors que l’enquête se poursuit au sujet de la situation sociale et professionnelle du défunt.