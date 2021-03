Accident de train en Egypte: Les condoléances du Roi Mohammed VI au président Al-Sissi

Suite à la collision de deux trains dans le gouvernorat de Sohag en Egypte, faisant plusieurs victimes, le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion au président égyptien, Abdel Fattah Al-Sissi.

Dans ce message, le Souverain affirme avoir appris avec une profonde affliction la nouvelle de cet accident tragique, exprimant, en cette douloureuse circonstance, au président égyptien et à travers lui aux familles éplorées et au peuple égyptien frère, ses vives condoléances et sa sincère compassion.

Le Roi a également imploré le Tout-puissant d’entourer les victimes de Sa Sainte miséricorde et d’accorder patience et réconfort à leurs proches et prompt rétablissement aux blessés.