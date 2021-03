Un jour dans le monde

La pandémie du coronavirus a fait au moins 2.787.840 morts dans le monde depuis l’apparition des tous premiers cas porteurs du virus en Chine en décembre 2019.

Le nombre total des cas ayant contracté le virus a atteint les 127.217.026 personnes dans le monde dont 21.967.066 sont considérés comme cas actifs tandis que 102.462.120 sont considérés comme rétablis de la maladie. Par ailleurs, un total de 526.885;012 personnes ont déjà été vaccinées dans le monde.

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché par la pandémie tant en termes de nombre de cas que de nombre de décès avec 548.089 morts. Ils sont suivis par le Brésil (307.112), le Mexique (200.862), l’Inde (161.240) et le Royaume-Uni (126.515).

Face à une épidémie qui continue d’inquiéter en France à cause de la hausse des contaminations et des hôpitaux surchargés, l’exécutif français a mis en plus de nouvelles restrictions et a réussi à se procurer de nouvelles cargaisons de vaccins pour alléger la situation sanitaire.

Selon la ministre déléguée à l’Industrie, Agnès Pannier-Runacher, Paris devrait recevoir au moins 3 millions de doses de vaccin anticoronavirus dès « la semaine prochaine ».

« Nous attendons des livraisons importantes la semaine prochaine: près de 3 millions de doses vont arriver en France qui sont confirmées par les différents laboratoires », a-t-elle affirmé.

« Cela nous permet de confirmer l’objectif de 30 millions de Français vaccinés à la fin du mois de juin », a ajouté la ministre.

Après l’Allemangne qui a mis la France sous zone à haut risque, les autorités espagnoles ont annoncé samedi qu’un test PCR négatif de moins de 72 heures serait désormais exigé dès mardi pour toute personne souhaitant passer la frontière terrestre française pour se rendre en Espagne, une mesure jamais mise en place jusqu’à présent.

Cette mesure, qui prendra effet mardi et s’applique à toutes les personnes âgées de plus de 6 ans, sauf quelques exceptions comme les personnes travaillant dans le transport routier et les travailleurs transfrontaliers.

Alors que de nouveaux variants sont détectés et les scientifiques alertent sur leur présence, le chef du gouvernement britannique Boris Johnson, a déclaré qu’il n’allait pas revenir sur son plan de déconfinement en Angleterre, ne voyant « absolument rien » dans les données scientifiques qui pourraient justifier une telle décision.

Au Yémen, Médecins sans frontières (MSF) a annoncé « un très fort afflux » de cas graves de coronavirus dans ce pays en guerre et fortement touché par la famine à cause d’un blocus des groupes extrémistes des Houthis.

« MSF constate un très fort afflux de patients gravement malades du Covid-19 nécessitant une hospitalisation, à Aden (sud) et dans de nombreuses autres régions du pays », a indique MSF sur Twitter.

« La forte augmentation des cas de Covid-19 au cours des dernières semaines est extrêmement alarmante et inquiétante », a aussi souligné Raphael Veicht, chef de mission de MSF au Yémen, cité dans un communiqué.

En Pologne, le gouvernement a décidé de fermer les crèches, les jardins d’enfants, les grands magasins d’ameublement et de bricolage, ainsi que les salons de beauté et de coiffure. Des mesures s’appliquent également dans les églises où chaque personne doit être à distance de 20 mètres carrés au lieu de 15 précédemment.