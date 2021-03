L’Heure pour la Terre: Guterres réitère son appel à « faire la paix avec la nature »

Le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a réitéré son appel à « faire la paix avec la nature », alors que plusieurs pays du monde ont éteint ce samedi les lumières à 20h30, heure locale, dans le cadre de « L’Heure pour la Terre », un événement qui encourage les individus, les communautés et les entreprises à éteindre les lumières électriques non essentielles, pendant une heure.

Dans un message vidéo l’occasion, Guterres a affirmé que les êtres humains devaient « faire la paix avec la nature », car sans elle, « nous ne pouvons pas prospérer ni même survivre sur la Terre ».

Le Secrétaire général a déclaré que l’ONU était fière de s’associer à cet événement « qui nous rappelle que de petits gestes peuvent faire une grande différence ».

A l’instar des années précédentes, le siège de l’ONU à New York a éteint ses lumières à 20h30, heure locale, ce samedi.

Le chef de l’ONU a aussi rappelé que les dérèglements climatiques, la perte de biodiversité et la pollution menacent des vies, des emplois et la santé et qu’il est temps de « réévaluer notre relation avec la nature et de remettre les compteurs à zéro ».

Pour Guterres, l’année 2021 est le moment d’inverser le cours des choses, alors que des « solutions abordables, pratiques et réalistes sont disponibles ».