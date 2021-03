Coronavirus/Maroc: 3,3 millions de personnes totalement vaccinées

Depuis le lancement, le 28 janvier, de la campagne de vaccination, un total de 4.302.183 personnes ont été vaccinées, dont 3.332.292 totalement (1è et 2è doses). Ceci alors que la situation épidémiologique, communiquée ce samedi 27 mars par le ministère de la Santé, fait état de 491 nouveaux cas porteurs du coronavirus enregistrés ces dernières 24 heures, portant le total des cas recensés au niveau national depuis le début de l’épidémie à 494 358.

Actuellement, le total des cas actifs passe à 3.476, dont 422 dans un état grave. En termes d’incidence nationale, le taux passe à 1359,6 cas par 100.000 habitants.

Sur les dernières 24h, l’incidence est 1,3 cas par 100 000 habitants et le nombre de personnes vaccinées a atteint les 4 302 183.

Quant à la répartition géographique des nouveaux cas recensés au Maroc ces dernières 24 heures, c’est la région de Casablanca-Settat qui arrive en tête avec 329 cas dont 273 situés dans la ville de Casablanca, 18 à Nouaceur, 13 à Mohammedia, 7 à El Jadida, 6 à Berrechid, 4 à Sidi Bennour et à Settat, 3 à Mediouna et 1 cas à Benslimane.

Deuxième région à avoir recensé le plus de cas samedi, la région de Rabat-Salé-Kénitra cumule 46 nouvelles infections réparties comme suit: 20 cas à Salé, 8 à Rabat, 7 à Kénitra, 6 à Sidi Kacem et 5 à Skhirat-Témara.

De son côté, la région de Marrakech-Safi a identifié 31 nouvelles infections dont 27 cas à Marrakech, 2 à Kelâa des Sraghna, 1 à Chichaoua et à Al Haouz.

Bilan proche pour les régions de l’Oriental et de Souss-Massa qui ont enregistré respctivement 25 et 20 cas porteurs du virus dont 16 cas recensés à Oujda-Angad, 4 à Nador, 3 à Berkane et 2 à Driouch pour la première et 7 cas à Agadir-Ida-Ou-Tanane et à Tiznit, 5 à Chtouka-Ait Baha et 1 à Inzegane-Ait Melloul pour la seconde.

Par ailleurs 14 nouvelles infections ont été enregistrés dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma (8 à Tanger-Assilah, 3 à Al Hoceïma, 2 à Larache et 1 à Tétouan.

Le reste des régions affiche des bilans inférieurs aux 10 infections, c’est le cas de Dakhla-Oued Ed-Dahab avec un total de 8 cas, tous identifiés à Oued Ed-Dahab.

Fès-Meknès suit avec un cas en moiss (5 à Fès et 2 à Ifrane) et 4 cas pour la région de Drâa-Tafilalet avec 2 cas à Errachidia, 1 à Tinghir à Midelt. Trois cas ont été enregistrés dans la région de Beni Mellal-Khénifra: 1 cas à Khouribga, à Beni Mellal et à Fqih Bensaleh.

Enfin 2 cas ont été recensés pour les régions de Laâyoune-Es Sakia El Hamra (à Laâyoune) et Guelmim-Oued Noun (à Guelmim).