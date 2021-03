CAN2021: Halilhodzic déçu par ses poulains, pourtant qualifiés

Qualifié bien avant de disputer sa rencontre contre la Mauritanie pour le compte de la 5è journée (groupe E) des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2021, le Maroc s’est contenté d’un nul blanc (0-0) dans un match qui fut décevant pour le sélectionneur national, Vahid Halilhodzic.

Dans les déclarations d’après match, le bosniaque a dit toute sa déception de la prestation des Lions de l’Atlas, même s’il a reconnu quelques difficultés techniques, mais aussi des étincelles des nouveaux venus, Mounir Haddadi, Yahya Jabrane et Adam Masina.

« Nous avons joué le match en sachant à l’avance que nous étions qualifiés pour la phase finale de la CAN, mais nous étions tout de même motivés par l’envie de gagner », a-t-il dit, avant de laisser libre cours à sa déception.

« Je ne suis pas satisfait de la performance de l’équipe, car nous n’avons pas bien contrôlé le ballon sur une pelouse en gazon synthétique. Nous avons eu des difficultés à nous y adapter, mais ce n’est pas une excuse. Certains joueurs doivent montrer plus lorsqu’ils jouent pour l’équipe nationale », a asséné Halilhodzic.

Selon le coach national, « l’équipe marocaine devrait faire preuve de plus d’engagement. La détermination et l’ambition étaient absentes dans l’équipe ».

« Il est vrai que nous nous sommes créés quelques occasions, mais la touche finale était absente, et nous étions loin de faire des attaques rapides. Il y a beaucoup de choses qui ne m’ont pas plu, car malgré le fait que l’équipe comprend des joueurs avec des compétences individuelles, nous devrons améliorer notre jeu collectif », a-t-il déploré.

Evoquant la prestation de l’adversaire du jour, la Mauritanie, Halilhodzic a estimé que les Mourabitouns « nous ont causé beaucoup de difficultés, car ils ont combattu avec beaucoup de volonté et d’engagement, et les joueurs étaient plus présents dans tous les duels, et bien qu’ils n’ont pas créé beaucoup d’occasions, ils avaient la possibilité de gagner sur une telle pelouse parce qu’ils jouaient pour la qualification, tandis que nous sommes déjà qualifiés ».