Serge Berdugo souhaite à sa façon un bon Pessah à la communauté israélite marocaine

La Pâque juive ou Pessah est célébrée cette année à partir du 27 mars et ce jusqu’au 4 avril 2021. Samedi 27 mars 2021 donc, au coucher du soleil débutera Pessah, ou la Pâque juive qui sera célébrée huit jours durant avec de nombreux rites qui y sont associés comme l’interdiction de manger toute nourriture (pâtes, pains…), contenant de la levure pendant la fête (’Hametz), le commandement de manger des matzot, c’est à dire du pains (azyme) n’ayant pas levé, en hommage au récit de la sortie d’Égypte et l’évocation des miracles qui s’y sont déroulés…) et autres…

Justement à propos de ce pain mythique qu’est , Serge Berdugo, Secrétaire général du Conseil de la communauté israélite du Maroc, Président de la Fondation du patrimoine culturel judéo-marocain et ambassadeur itinérant, a de sa bienveillance légendaire tout en souhaitant de joyeuses fêtes à la communauté israélite marocaine nous a fait parvenir une accroche extraite de son film de « Ya Hassra Douk Lyam » qu’il avait réalisé avec Marc Berdugo en hommage à Samuel Aaron Zédé Shulmann et qui traite de la fabrication des Pains Azymes dans les communautés juives de Sefrou et du Sud du Maroc. Nous vous proposons avec plaisir ce teaser qui fait partie désormais de notre patrimoine historique.