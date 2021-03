Le temps qu’il fera ce samedi 27 mars 2021

Ci-après les prévisions météorologiques pour la journée du samedi 27 mars 2021, telles qu’établies par la Direction générale de la Météorologie (DGM)

– Ciel passagèrement nuageux sur l’extrême sud avec d’ondées éparses possibles.

– Passages nuageux denses sur les côtes et les plaines Centre, les reliefs de l’Atlas et leurs régions voisines avec ondées ou faibles averses parfois orageuses pouvant déborder sur les versants Sud-Est.

– Ciel peu a passagèrement nuageux ailleurs.

– Chasse-sables sur le Sud et le Sud-est.

– Vent modéré a assez fort de secteur sud sur l’Oriental, les régions Centre et le Sud-est, de secteur est sur le Tangérois et faible a modéré de Nord à Est ailleurs variable ailleurs.

– Températures minimales de l’Ordre de 03/08°c sur l’Atlas et le Rif, 08/13°c sur l’Oriental, le Saiss, la Méditerranée, les plateaux des phosphates et d’Oulmès, les versants Sud-Est, l’Ouest des provinces du Sud, les côtes et les plaines Nord et de 13/18°c sur les côtes et les plaines Centre, le Souss et l’Est des provinces du Sud.

– Températures maximales de l’Ordre de 13/18°c sur l’Atlas et le Rif, 18/23°c sur l’Oriental, la Méditerranée, le Tangérois, Oulmès et les versants Sud-Est, 23/28°c sur le Saiss, Loukkos, le Gharb, les plateaux des phosphates, l’Ouest des provinces du Sud et les côtes atlantiques et de 28/33°c sur les plaines Nord et Centre, le Souss et l’Est des provinces du Sud.

– Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée et sur le Détroit et peu agitée à agitée sur les côtes atlantiques.