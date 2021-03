Homosexualité : La GMP rejette l’ingérence de la politique dans la religion

C’est un secret de Polichinelle, l’homosexualité est un crime dans la plupart des pays à majorité musulmane à quelques exceptions près (Bahreïn, Jordanie, Turquie, Albanie Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Palestine-Cisjordanie, Kazakhstan, Kirghizistan). En général dans le pourtour méditerranéen et dans le monde proche-oriental antique, l’Islam rejette l’homosexualité.

La différence anatomique des sexes, présentée comme voulue par Dieu, sert souvent de socle à toute réflexion sur la sexualité selon laquelle cette différenciation primordiale doit être respectée, et tout comportement doit veiller à sa perpétuation. L’homosexuel est vu comme un pécheur voire dans l’absolu un criminel.

Au Maroc le Code pénal du 26 novembre 1962 dans son Article 489 indique que « Toute personne qui commet des actes obscènes ou contre nature avec une personne du même sexe sera punie d’une peine d’emprisonnement allant de 6 mois à 3 ans et à une amende de 120 à 1 000 Dirhams à moins que les circonstances de la commission des faits ne constituent un facteur aggravant ».

En France où l’on veut instaurer la Charte de l’Islam de France qu’auraient déjà adoptée 5 des 9 fédérations qui forment le Conseil français du culte musulman (CFCM), dont la Grande Mosquée de Paris (GMP), Marlène Schiappa la ministre déléguée à la Citoyenneté en la ramenant, a jeté un pavé dans la mare en déclarant sur LCI après avoir laissé entendre que les imams allaient « reconnaître » avec ce document le droit pour les couples homosexuels de se marier.

« Cette charte est engageante (…) L’idée, c’est de dire comment on s’engage dans la lutte contre l’homophobie ? Est-ce que ça veut dire que dans les prêches, on considérera que deux hommes ont le droit de s’aimer, de se marier, comme deux femmes ont le droit de s’aimer et de se marier, comme le disent les lois de la République française ? C’est cela que dit cette Charte », a-t-elle dit.

La réponse du berger à la bergère n’a pas tardé et le recteur de la Grande Mosquée de Paris, Chems-eddine Hafiz a qualifié «d’inacceptables» les propos de Marlène Schiappa. Il a jugé ces déclarations « incompréhensibles » et affirmé déplorer « ces déclarations qui marquent une violation du droit et bafouent les réalités religieuses ».

« Nous avons rappelé le principe d’égalité entre tous les êtres humains (…), et nous avons clairement dit que cela impliquait le refus de toute discrimination liée à l’homosexualité« , a-t-il soutenu.

Chems-eddine Hafiz tout en rappelant ses efforts pour la conclusion de la charte, en a indiqué l’essence, à savoir, que la pratique de la religion musulmane est en parfaite compatibilité avec les lois et les principes de la République française. « Cette charte n’est pas un acte du gouvernement mais un engagement des fédérations musulmanes, je demande instamment au gouvernement de respecter le travail de ces fédérations qui agissent dans un esprit de responsabilité et indépendance», a dit le Recteur.

A noter que la charte, adoptée en janvier, stipule que «l’égalité Femme-Homme est un principe fondamental également attesté par le texte coranique». Ainsi, le texte de la charte rejette bien toute discrimination liée à l’homosexualité, comme le recteur de la mosquée de Paris l’a précisé, mais pour autant il n’est pas question d’affirmer l’adhésion au mariage homosexuel.

Et le recteur de poursuivre « Cette charte est notre affaire et je dénie à un ministre la capacité de dicter les prêches des imams. Que resterait-il de la liberté de religion ? Que resterait-il de la laïcité ? »

Dans un autre communiqué, la Confédération islamique Millî Görüs (CIMG) a également jugé cette déclaration «déplorable» et dénoncé «une fois de plus l’ingérence des politiques dans le religieux», à ses yeux «plus supportable». Pour cette fédération, qui, elle, n’a pas ratifié la charte et est en contentieux avec l’Etat français (Mosquée de Strasbourg), les interprétations de la ministre «démontre de façon éclatante qu’il reste des points à éclaircir dans son contenu».