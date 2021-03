Le développement du football en Afrique salué par le président de la CAF

Le président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe, n’a pas manqué de mettre en avant l’engagement de la Fédération royale marocaine de football (FRMF) et du peuple marocain pour le développement et la croissance du football en Afrique.

« Cet engagement a été une nouvelle fois démontré lors de l’organisation de la 43ème Assemblée Générale de la CAF, qui a eu lieu le 12 mars à Rabat« , a tenu à préciser Motsepe dans une lettre adressée au président de la FRMF, Faouzi Lakjaa.

Le président de la CAF a remercié, à cette occasion, le Roi Mohammed VI pour cette organisation « excellente » sur la terre marocaine.

Motsepe, élu président de la CAF lors de cette 43e AG, a fait part de son intention de continuer à faire appel aux conseils du président de la FRMF « pour changer et améliorer de manière significative la CAF et le football africain et le rendre compétitif et durable« .

Le nouveau chef de la CAF a mis en évidence, « le projet multipartite d’un milliard de dollars de la CAF que nous explorons, car ce projet est important et nous devons faire des progrès significatifs ».

Le Sud-africain a été élu président de la CAF, le 12 mars dernier, à l’Assemblée générale qui a lieu à Rabat au Maroc en tant que successeur de Constant Selemani Omari, le président intérim de la CAF en remplacement du Malgache Ahmad Ahmad (suspendu pour deux ans par la FIFA, ndlr).

Lors de sa candidature, Motsepe a déclaré que la CAF ne servirait plus de champ de bataille pour les questions politiques, y compris le Sahara marocain.

Il a également promis de ne pas nuire aux intérêts du Maroc s’il était élu président de l’organe directeur continental. L’Afrique du Sud fait partie des rares pays à contester l’intégrité territoriale et la souveraineté du Maroc sur le Sahara.

L’Afrique du Sud a montré son soutien au Polisario, promettant de continuer à défendre ses revendications d ‘«indépendance».