Cultures d’automne: la superficie emblavée atteint 4,9 millions Ha

La superficie emblavée en cultures annuelles d’automne totalise, à date, 4,9 millions d’hectares (Ha), au titre de la campagne agricole 2020/2021, a indiqué, vendredi, le ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des eaux et forêts.

« La superficie totale emblavée à date, toutes cultures annuelles d’automne confondues, totalise 4,9 millions Ha dont 9% en irrigué, dominées par les céréales (86%), les fourrages (10%) et les légumineuses (4%) », précise le ministère dans un communiqué.

« Les cultures d’automne ont connu une bonne dynamique, dès la 3ème décade du mois de novembre 2020, marquée par une prédominance du travail mécanique des sols qui a concerné près de 94% de la superficie travaillée », ajoute la même source.

La superficie semée en céréales d’automne s’élève à 4,20 millions Ha avec 44% de blé tendre, 34% d’orge et 22% de blé dur, poursuit le communiqué, notant que l’état végétatif des cultures céréalières est globalement satisfaisant et que l’évolution de l’état des céréales d’automne dépendra des conditions climatiques (précipitations et températures) du mois d’avril et des travaux d’entretien qui seront apportés par les agriculteurs.

Quant aux cultures fourragères, elles s’étalent sur une superficie de 513.000 Ha, dont 34% en irrigué. Les principales espèces fourragères cultivées sont l’orge fourragère (26%), la luzerne (21%), l’avoine (18%), le bersim (12%), la féverole (9%), les mélanges fourragers (4%) et autres (10%).

En ce qui concerne les légumineuses alimentaires d’automne, elles occupent environ 168.000 Ha, dont 6% en irrigué avec les fèves (56%), les Petits pois (20%), Lentilles (21%) et autres (3%).

Concernant les cultures sucrières, la superficie semée en betterave à sucre s’élève à 46.150 Ha et la superficie mise en place pour la canne à sucre s’élève à près de 12.423 Ha. La superficie récoltable de la canne à sucre est estimée à 10.260 Ha avec une production prévisionnelle de 680.000 T.

Quant aux cultures maraîchères d’automne, la superficie réalisée au 31 décembre 2020 est de 100.900 Ha. Les réalisations par espèce, la pomme de terre avec près de 21.000 Ha, l’oignon 11.000 Ha, la tomate 9.235 Ha, le haricot vert 4.900 Ha, les courges et courgettes 4.100 Ha, les carottes et navet 15.800 Ha.

Pour les cultures maraîchères d’hiver, les réalisations des principales espèces ont atteint 61.470 Ha. La production attendue devra couvrir les besoins de consommation et d’exportation pour la période avril-juin.

Le programme des cultures maraîchères de printemps arrêté à 89.700 Ha a démarré le 13 mars. Les réalisations à date ont atteint 13% du programme et la production attendue devra couvrir les besoins de consommation de la saison estivale.

Le programme de multiplication des semences des céréales a été renforcé particulièrement en blé dur et orge et réalisé en totalité avec une superficie 51.000 ha pour répondre à la demande de la saison prochaine et assurer la reconstitution du stock semencier.