Espagne : La villa de la discorde du couple Pablo Iglesias

En Espagne, les avoirs de l’Exécutif espagnol on été dévoilés ce vendredi dans le Journal Officiel de l’Etat (BOE) qui a publié selon les déclarations actualisées ceux du président, des ministres et du reste des hauts fonctionnaires du gouvernement de coalition.

Le deuxième vice-président, Pablo Iglesias (Podemos), a déclaré un capital total de 539 880,25 euros et une dette de 231 156,5. Le ministre le plus riche est Manuel Castells et le moins, Yolanda Diaz. Iglesias quittera la deuxième vice-présidence mardi prochain pour se présenter aux élections régionales à Madrid au mois de mai. Il se retire du gouvernement avec la ventilation suivante : dans l’immobilier déclare 233.282,15 euros, à la banque, il a encore 111.098,10, 187.500 en assurances et pensions et 8.000 en autres types de biens.

Le ministre de l’Enseignement supérieur ou des Universités, Manuel Castells (sans étiquette politique), est le membre du gouvernement qui déclare le plus d’actifs, 3.943.219,78 euros. Avec un passif de 1.115.000. Seulement dans l’immobilier, le ministre indique près de deux millions deux cents euros. Puis, en comptes bancaires, il pointe 324.280 euros, en assurance vie un million quatre cent et en «autres actifs et droits à contenu économique», 21.878 euros.

Le socialiste Pedro Sanchez, président du gouvernement espagnol déclare un bien immobilier d’une valeur de 180.794,88 euros. Alors que les dépôts en comptes collectent 73 159,87 euros. Il dispose en outre de 85.865 euros en assurance-vie et en régimes de retraite. Déclare 27.609, 21 euros de biens et droits à contenu économique. Un montant total de 367.427 euros et un passif 161.329,35.

De son côté, la ministre du Travail, Yolanda Diaz (PCE, parti communiste espagnol) , qui assumera la troisième vice-présidence du gouvernement la semaine prochaine au départ d’Iglesias, a déclaré des biens immobiliers pour 39.837,215 euros, dépôts bancaires, 7.340,48 et biens et droits à caractère économique, 3.374,75. Soit 50.552,445. Elle indique également une dette de 25.324,49 euros.

La ministre de l’Égalité, Irene Montero (Podemos), a déclaré 335.049 euros d’immobilier, 107.420 euros de comptes chèques ou d’épargne et d’assurance-vie et de prévoyance représentent 187.000 euros. Sa dette atteint également 231.156 euros, l’hypothèque qu’elle partage avec le vice-président Iglesias qui est également son époux. Le couple possède une villa d’environ 615.000 euros, de 268 m2, un salon de 40 m2, trois chambres, deux salles de bain, un pavillon pour les hôtes, le tout sur un terrain de plus de 2000 m2 dans la municipalité de Galapagar dans la Sierra de Guadarrama à Madrid dans un environnement naturellement boisé.

Depuis que le dirigeant de Podemos et sa compagne ont acheté cette villa à Galapagar en 2018, c’est devenu la maison la plus célèbre d’Espagne. L’histoire commence par un tweet de Pablo Iglesias en 2012. «Souhaitez-vous confier la politique économique du pays à ceux qui dépensent 600.000 € pour un penthouse de luxe ? ». Cette phrase assassine, faisant référence à une maison achetée par le ministre de l’Economie de l’époque, Luis de Guindos. Aujourd’hui, a “moula nouba“ le boomerang de ses propos se retourne contre lui. Faut croire que le fantôme de Galapagar n’aura de cesse de hanter ces deux dirigeants de Podemos.

Mais il y a plus, l’hypothèque. Le couple a contracté une dette de 540.000 euros, à taux fixe, d’une durée de 30 ans et d’un intérêt de 0,5%. Selon Bolsamanía , la meilleure hypothèque d’Espagne offrait, au moment où les dirigeants de Podemos ont contracté la dette, un intérêt de 1,5%.

«Le code d’éthique de Podemos n’est pas une formalité, c’est l’engagement de vivre comme des gens ordinaires pour pouvoir les représenter dans les institutions et cela signifie renoncer à des privilèges, comme l’excédent de salaire», gazouillait encore Pablo Iglesias à l’époque.

Comme l’aurait écrit George Orwell, « tous les animaux sont égaux mais certains sont plus égaux que d’autres ».