Maroc/Coronavirus-Bilan 24H: 523 guérisons, 5 décès et un taux de létalité à 1,78%

Le bilan national de contamination au coronavirus fait état ce vendredi 26 mars à 18H, de 523 nouvelles guérisons, soit un total de 481.597 et 2 nouveaux décès, pour un total de 8.793.

La plateforme de veille et de suivi de Hespress, covid.hespress.com/fr, détaille ainsi que le Maroc compte désormais 493.867 cas confirmés, 8.793 décès (soit un taux de mortalité de 1,78%), 481.597 guérisons, un total de 5.411.334 tests (soit une augmentation de 11.564), et 3.477 cas en cours de traitement dont 426 dans un état grave (28 sous intubation). De plus, 4.293.544 personnes ont reçu une première dose du vaccin depuis le lancement de la campagne alors que 3.231.742 en sont à la deuxième dose, a indiqué le ministère de la santé.