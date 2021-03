CAN 2022 : Les Lions de l’Atlas en quête d’une qualification en terre mauritanienne

Jour-J pour les hommes de Vahid Halilhodzic. L’équipe nationale affronte la Mauritanie, ce vendredi à 20 heures, au stade cheikha Ould Boïdiya à Nouakchott, pour le compte de la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2022.

La rencontre entre les deux nations africaines sera diffusée sur beIN Sports HD 4 , le groupe qatari étant détenteur des droits TV des compétitions CAF dans la région MENA (Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord).

Le match qualificatif pour la CAN 2021 ne sera pas à huis clos. En effet, 900 téléspectateurs seront autorisés à assister à cette confrontation dans le cadre du respect du protocole sanitaire pour éviter la propagation du coronavirus qui continue de constituer un danger.

Les Lions de l’Atlas ont effectué leur dernier entraînement hier à Noukachott. Tout le groupe était au rendez-vous pour bien se préparer à prendre d’assaut la Mauritanie afin de faire un pas vers la compétition africaine.

📸أنهى المنتخب الوطني المغربي اليوم إستعداداته لمباراة يوم غد أمام منتخب موريتانيا🇲🇦🇲🇷

Our #AtlasLions have accomplished today their last practice ahead of tomorrow's match against Mauritania🇲🇦🇲🇷#DimaMaghrib pic.twitter.com/yVovxuLHOo — Équipe Nationale du Maroc (@EnMaroc) March 25, 2021

L’équipe de Vahid Halilhodzic est invaincue dans ses quatre matchs de groupe jusqu’à présent, en remportant trois et en faisant match nul. Ils ont marqué neuf buts et n’en ont concédé qu’un, et sont invaincus en temps normal dans le football de compétition depuis la Coupe du monde 2018 (éliminés de la Coupe d’Afrique des Nations 2019 par le Bénin aux tirs au but).

Avec juste un point nécessaire lors de leurs deux prochains matchs, il ne faudra pas longtemps avant que le Maroc puisse commencer à planifier pour tenter de remporter sa deuxième Coupe d’Afrique des Nations, qui avait déjà goûté à la gloire en 1976.

Et pour cela, le coach de l’équipe national a fait appel à une équipe étoffé sur papier, marquée par l’arrivée du joueur de FC Séville, Munir El Haddadi et celui de Watford, Adam Masina, tous deux désormais éligible pour représenter le Maroc à grande échelle.

Vahid pourra également compter sur la présence de cadres qui ont déjà fait les beaux jours de l’EN à savoir Hakim Ziyech, Achraf Hakimi, Romain Saiss, Youssef En-Nesyri, Nayef Aguerd ou encore Sofyane Amrabat.

Après cette rencontre, le Mountakhab croisera le fer avec le Burundi au Complexe Prince Moulay Abdellah, le 30 mars.

Le Maroc occupe la tête du groupe E (10 pts) avec cinq points devant la Mauritanie, le Burundi et la République centrafricaine, qui se classent respectivement à la 3ème et 4ème place avec 4 et 3 points.