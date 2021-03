Scandale COP22: Le maire de Marrakech et son adjoint convoqués par la justice

Dans l’affaire de la gestion des marchés entrant dans le cadre de l’organisation de la COP 22 où est impliqué le maire de Marrakech, Mohamed Larbi Belcaid, la justice a décidé de convoquer toutes les parties accusées.

Vendredi, alors que le procès s’est ouvert la chambre criminelle de la Cour d’appel de Marrakech, est où le maire PJDiste, Mohamed Larbi Belcaid, devait être entendu, la justice a décidé que l’instance chargée de l’enquête allait délivrer une convocation à toutes les parties concernées, notamment l’adjoint du maire Youssef Benslimane.

Les deux hommes accusés dans l’affaire de « dilapidation des deniers publics » ne se sont pas présentés devant la Cour d’appel de Marrakech qui reporté l’audience au 30 avril. L’affaire qui a éclaté après une plainte de l’Association Marocaine des Droits de l’Homme (AMDH) concerne des marchés publics lancés pour les préparatifs de l’organisation du sommet sur le climat à Marrakech.

L’affaire concerne pas moins de 280 millions de dirhams et dans le dossier, ces deux hommes sont les principaux accusés, Mohamed Larbi Belcaid pour « dilapidation de fonds publics mis sous sa responsabilité de par la nature de sa fonction » et pour l' »exercice d’une fonction réglementée sans remplir les conditions nécessaires ». De son côté, son adjoint est poursuivi pour les mêmes chefs d’accusation et « détournement de fonds publics ».

L’AMDH qui a porté plainte au Bureau du procureur général est attendue pour suivre ce dossier en tant que partie civile et doit y affecter ses avocats pour faire la lumière sur ce scandale financier que l’opinion publique va suivre de près.

L’enquête menée par la police judiciaire de Casablanca qui a été mise sur l’affaire après requête de la section de Marrakech, se poursuit et risque de révéler de nouvelles parties impliquées. Jusqu’ici, les bénéficiaires de ces marchés publics ont été auditionnés.