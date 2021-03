Vaccination: Suspension de l’administration de la première dose, info ou intox ?

Certains médias nationaux ont relayé l’information de la suspension de l’administration de la première dose de vaccin anti-covid aux bénéficiaires. Cette décision intervient suite à la note envoyée par le ministère de la Santé aux responsables des centres de vaccination au Royaume, précise les mêmes sources. Info ou intox ?

Hespress Fr a joint plusieurs sources à cet effet, notamment au ministère de la santé ou encore des professionnels du secteur impliqués dans la campagne de vaccination. Les réponses étaient plutôt contradictoires. Au moment où certains assurent que la campagne nationale de vaccination anti-covid au Maroc se poursuit et que les première et deuxième doses du vaccin sont toujours administrées aux catégories cibles, d’autres affirment le contraire.

Dr. Chafika Ghazoui, responsable de la communication à la région de Fès-Meknès, au ministère de la santé, nous a ainsi affirmé que « dans le cadre de la campagne nationale de vaccination contre Covid 19, les groupes cibles reçoivent toujours la première et la deuxième doses aux dates spécifiées et conformément à la stratégie du ministère de la Santé, en pleine coordination avec toutes les parties prenantes ».

Une autre source à Rabat qui s’est confiée à notre rédaction, sous couvert de l’anonymat, a affirmé le contraire. « L’administration de la première dose de vaccin ne se fait plus depuis plus d’une semaine au niveau de Rabat. On administre uniquement les deuxièmes doses pour ceux ayant bénéficié de la première. Cependant, quelques centres administrent encore la première dose, mais à un rythme faible. C’est-à-dire, 7 à 10 bénéficiaires par jour« , précise-t-elle.

Il convient de rappeler que le Maroc, dont la campagne de vaccination a été saluée dans les 4 coins du monde, a commencé à compter du 18 mars, à épuiser son premier stock de vaccin anti-covid qui était de 8,5 millions de doses (6 millions de doses de Sinopharm et 2,5 millions d’AstraZeneca). Cependant, les doses de sécurité du vaccin suédo-britannique AstraZeneca, ont permis au Royaume de poursuivre la vaccination à ce jour, et de vacciner les personnes cibles (personnes âgées, personnes à risques …), malgré le rythme au ralenti observé ces derniers jours.

Mais la course au vaccin s’annonce accrue, et même les puissances mondiales se retrouvent aujourd’hui dans l’incapacité d’assurer un stock pour la totalité de leur population. Pour le Maroc, il a vite fait de diversifier ses sources d’approvisionnement en lançant un Benchmark international.

Il a ainsi, passé commande auprès des Russes, en commandant dans un premier temps 1 million de doses du vaccin Sputnik V. Ce dernier est utilisé en une seule dose et sera livré au Maroc ce printemps à en croire le ministère de la santé qui a assuré le 11 mars que le Comité national Technique et Scientifique Consultatif de Vaccination a validé son adoption. A ce jour, toujours pas de nouvelle du vaccin russe.

À rappeler que depuis le début de la campagne nationale de vaccination anti-covid le 28 janvier dernier au Maroc, et à ce jour, 4.289.281 personnes ont été vaccinées, dont 3.071.117 totalement.