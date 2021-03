Revue de presse quotidienne de ce samedi 27 mars 2021

Ci-après les principaux titres développés par la presse nationale de ce samedi 27 mars 2021

Le Matin

• La ville de Dakhla confirme son positionnement comme l’une des destinations touristiques les plus importantes au Maroc. «La perle du Sud» a fait le choix de renforcer son infrastructure afin d’améliorer son attractivité et d’assurer une reprise rapide de l’activité. D’ailleurs, la ville renoue avec le tourisme plus rapidement que des destinations nationales et internationales célèbres, selon la ministre du Tourisme, de l’artisanat, du transport aérien et de l’économie sociale, Nadia Fettah Alaoui. La responsable gouvernementale, qui ouvrait récemment une rencontre avec les professionnels du secteur du tourisme et de l’artisanat dans la région de Dakhla-Oued Eddahab, a assuré que Dakhla a pu maintenir ses activités touristiques malgré les contraintes liées à la pandémie de la Covid-19, une crise qui a eu un impact négatif sur le secteur du tourisme partout dans le monde.

• Le ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Aziz Akhannouch, a effectué une visite à la province de Midelt, qui a porté sur le suivi de projets de développement agricole et rural et le lancement de chantiers dans le cadre de la stratégie «Génération Green 2020-2030». Les chantiers visités s’inscrivent dans le cadre du programme de réduction des disparités territoriales et sociales en milieu rural (PRDTS) au niveau de la province, du projet d’aménagement hydro-agricole du périmètre d’irrigation d’Anseguemir et du site devant abriter le Salon de la pomme et le complexe administratif ONCA-ONSSA-ORMVATF à Midelt. Dans une déclaration accordée à la presse à cette occasion, Akhannouch a souligné que ces projets de développement agricole et rural réalisés ou en cours de réalisation dans la province de Midelt sont d’une grande importance, notamment ceux inscrits dans le cadre du programme de réduction des disparités territoriales et sociales en milieu rural, lancé par S.M. le Roi Mohammed VI.

Libération

• Driss Lachgar, Premier secrétaire de l’USFP, a affirmé que « le Maroc est fort de ses institutions, de sa monarchie, de sa constitution et de ses lois », notant que “la preuve en est la pandémie qui a attesté de la force du Maroc”. Dans une allocution qu’il a prononcée lors d’une réunion à El Kalaa des Sraghna, tenue en préparation des prochaines élections, Lachgar a souligné que “la compétition entre nous est une compétition pour développer » le Maroc, « c’est à dire que ceux qui y prennent part doivent avoir des projets pour renforcer le processus de développement et surmonter les problèmes”.

• L’armée algérienne, qui pâtit du « syndrome du héros », est animée par la « doctrine de l’hostilité au Maroc », malgré ce que le Royaume a apporté à l’Algérie dans le passé et la main qu’il lui tend à présent, comme en témoigne l’Histoire, a affirmé le secrétaire général du Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME), Abdellah Boussouf. Dans un article intitulé « le nationalisme algérien entre le ‘syndrome du héros’ et la ‘doctrine de l’hostilité au Maroc' », Boussouf a évoqué l’histoire commune entre les peuples marocain et algérien, la lutte commune pour la libération de l’Algérie sœur depuis la bataille d’Isly en 1840, ainsi que la remise d’armes marocaines à la résistance algérienne et l’engagement des résistants marocains pour la soutenir. En revanche, poursuit-il, les Marocains se souviennent amèrement des causes de la guerre des sables dans les années 1960 du siècle dernier, des tentatives algériennes de déstabilisation du Maroc et de l’achat des consciences au sein de l’Organisation africaine et l’expulsion de 350.000 Marocains de l’Algérie à la veille d’Aïd Al-Adha en 1975, en réponse à la participation de 350.000 Marocains à la Marche Verte pour libérer le Sahara marocain du colonialisme espagnol.

Assahra Al Maghribia

• Un ministre français se félicite de la dynamique du port Tanger-Med. Le ministre délégué français auprès de la ministre de la transition écologique Jean Baptiste Djebbari s’est félicité, jeudi à Rabat, du professionnalisme, des compétences et de la dynamique du complexe portuaire Tanger-Med, premier port à conteneurs en Afrique et dans la Méditerranée. Dans une déclaration à la presse au terme de sa rencontre avec le ministre de l’Équipement, du transport, de la logistique et de l’eau Abdelkader Amara, le responsable français a souligné que « la coopération bilatérale dans le domaine portuaire est d’autant plus importante au moment où la France investit beaucoup dans ce secteur ». Il a d’autre part qualifié la coopération entre la Société nationale des chemins de fer (SNCF) et l’Office national des chemins de fer (ONCF) de « grande réussite », au niveau tant du partage d’expérience que des projets d’extension du réseau de Train à grande vitesse.

• Partenariat Maroco-Nigérian : une nouvelle plateforme de produits chimiques de base sera mise en service dans quelques mois. Le président du Nigéria, Muhammadu Buhari, a déclaré, jeudi à Abuja, qu’une nouvelle plateforme de produits chimiques de base d’une valeur de 1,3 milliard de dollars sera mise en service dans les mois à venir, dans le cadre d’un partenariat entre le Maroc et le Nigéria. Ladite plateforme, en cours de construction dans le cadre de ce partenariat, sera chargée de produire de l’ammoniac et des engrais pour ce pays d’Afrique de l’ouest, a indiqué le chef d’état nigérian qui s’exprimait lors d’une rencontre avec l’Association des producteurs et fournisseurs d’engrais du Nigéria (FEPSAN). Il a rappelé, à cet égard, que, dans le soucis d’améliorer la balance commerciale entre le Maroc et le Nigéria, les deux pays ont signé un accord pour développer une plateforme de produits chimiques de base au Nigéria dotée d’un budget de 1,3 milliard de dollars dans le but de produire de l’ammoniac, de l’acide phosphorique, de l’acide sulfurique et divers azote, phosphore et potassium (NPK) et les engrais au phosphate de diammonium (DAP), en utilisant les réserves de gaz du pays.

Al Ittihad Al Ichtiraki

• COVID-19: vaccination de 77 pc de la catégorie ciblée au sein des établissements pénitentiaires. L’opération de vaccination contre le Coronavirus, ciblant la catégorie d’âge de plus de 60 ans, se poursuit dans divers établissements pénitentiaires, à l’instar de ce qui est en vigueur en dehors des établissements pénitentiaires, indique la Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR). Dans un communiqué la DGAPR note que jusqu’à mercredi 77 pc de la catégorie ciblée au sein des établissements pénitentiaires ont été vaccinés, sachant que 0,8 pc des pensionnaires ciblés n’ont pas bénéficié de l’opération de vaccination pour des raisons de santé. L’opération, ajoute la même source, a concerné l’ensemble des pensionnaires de 60 établissements pénitentiaires et une partie des pensionnaires de 6 établissements pénitentiaires, soit 85% du nombre total des établissements pénitentiaires.

• Covid-19: Le Maroc a adopté une stratégie basée sur l’anticipation, la précision et le réalisme. Conscient de la place primordiale qu’occupe la santé des citoyens au sein du système général de sécurité, le Maroc a mis en place, dans sa lutte contre la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19), une stratégie nationale basée sur l’anticipation dans la planification, la précision dans la mise en œuvre et le réalisme dans la réalisation et ce, conformément aux Hautes Orientations de SM le Roi Mohammed VI, a affirmé jeudi le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit. S’exprimant à l’ouverture par visioconférence des travaux de la 38è session du Conseil des ministres arabes de l’Intérieur, Laftit a indiqué que le Maroc a, depuis l’enregistrement du premier cas de la Covid-19 le 02 mars 2020, pris un ensemble de mesures et de décisions visant à lutter contre la propagation de cette pandémie et à atténuer ses répercussions sur les citoyens, en l’occurrence la déclaration de l’état d’urgence sanitaire en vertu du décret loi du 20 mars 2020.

Rissalat Al Oumma

• L’exercice militaire African Lion, « une grande opportunité pour renforcer les relations stratégiques » maroco-américaines (Général US). L’exercice militaire African Lion 21 est « une grande opportunité pour renforcer l’une des plus anciennes relations stratégiques des États-Unis », avec le Maroc, a affirmé le Général de division Andrew M. Rohling, Commandant général adjoint pour l’Afrique et commandant de l’unité opérationnelle de l’armée des États-Unis pour l’Europe méridionale, Afrique. « Alors que nous nous apprêtons à célébrer le 200ème anniversaire de l’ouverture de la Légation américaine de Tanger, cet exercice favorise les liens étroits et ininterrompus entre les États-Unis et le Royaume du Maroc, le plus ancien partenaire des États-Unis », a souligné le général Rohling lors d’une « table ronde téléphonique » avec la presse.

• L’UE appelée à jouer « un rôle de premier plan » dans la résolution du conflit autour du Sahara. L’Union européenne (UE) est appelée à jouer un « rôle de premier plan » dans la relance des pourparlers entre les parties pour le règlement définitif du conflit autour du Sahara, a affirmé l’ancienne ministre espagnole des Affaires étrangères Ana Palacio. Le statu quo au Sahara- et au Maghreb plus largement- ne peut pas durer, a relevé l’ancienne cheffe de la diplomatie espagnole dans une chronique publiée récemment par l’organisation médiatique internationale « Project Syndicate », basée à Prague, notant que « la guerre, si elle revenait, alimenterait l’instabilité dans toute la région ».