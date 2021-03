« Appui à la modernisation de la gestion financière publique », tel est l’intitulé du séminaire d’étape du jumelage institutionnel Maroc-UE tenu le jeudi 25 mars. Plusieurs responsables ont ainsi pris la parole lors de cet évènement tenu à distance, notamment Noureddine Bensouda, Trésorier Général du Royaume, Jean Christophe Filori, Chef de la coopération de l’UE au Maroc, ou encore Abdelkrim Guiri, Directeur de la recherche, de la réglementation et de la coopération internationale.

Tout en remerciant la Délégation de l’Union européenne pour son appui technique et financier en faveur du renforcement des capacités des institutions marocaines, en général, et de la Trésorerie Générale du Royaume, en particulier le Trésorier Général du Royaume a déclaré que ce jumelage, qui s’inscrit dans le cadre du programme Hakama, qui consacre le partenariat stratégique qui lie le Maroc à l’Union européenne.

Dans son allocution, Noureddine Bensouda a souligné que cette crise sanitaire liée au Covid-19 et son «après» constituent un grand défi pour les institutions en charge des finances publiques, qui devront redoubler d’efforts pour réussir la relance économique et financière. Les objectifs assignés à ce jumelage, a-t-il poursuivi, étaient déjà importants au moment de sa conception avant la crise.

Ils le sont encore davantage aujourd’hui, a relevé le responsable, au regard de la conjoncture

difficile et éminemment complexe engendrée par la pandémie du COVID19, notant qu’il ne fait aucun doute que disposer d’institutions et de systèmes de gestion des finances publiques modernes et efficaces est une des conditions nécessaires pour dépasser cette conjoncture sensible aux niveaux national et international.

« Il n’est pas de doute que ce jumelage Maroc – Union européenne, qui vise à accompagner la Trésorerie Générale du Royaume dans la mise en œuvre des réformes de la gestion financière publique, est d’un grand intérêt, aujourd’hui plus que par le passé« , a encore dit le Trésorier Général du Royaume.

A ce titre, le responsable a tenu a rappeler que la TGR, conformément aux orientations du Roi Mohamed VI, s’est fortement engagée depuis plusieurs années dans un processus de modernisation de la gestion des finances publiques. Elle a contribué activement, selon le responsable, à la conception et à la mise en œuvre de plusieurs réformes de grande envergure, notamment la loi organique relative à la loi des Finances avec ses implications, en termes de réforme de la comptabilité, de réforme du contrôle des dépenses de l’Etat et de dématérialisation des dépenses, etc.

Cet ensemble de réformes, précise Bensouda, qui en apparence relève de la gouvernance, a impliqué pour la TGR des efforts d’adaptation et des évolutions considérables à la fois sur le plan du référentiel législatif et réglementaire, sur le plan organisationnel et procédural et surtout, sur le plan technique et technologique.

Il cite à titre d’exemple la réforme de la comptabilité, entamée en 2018, qui vise à promouvoir la transparence dans les finances publiques, à améliorer la sincérité des comptes et à permettre une remontée plus rapide de l’information comptable pour les besoins de la prise de décision, notant que le passage d’une comptabilité de caisse à une comptabilité en droits et obligations constatés impliquent des changements importants. De ce fait, elle est menée selon une démarche prudente et pragmatique, a précisé Bensouda.

Toutes ces évolutions et ces transformations en matière de réglementation, de dématérialisation et de réingénierie des processus, ont un impact non négligeable sur les métiers a indiqué le patron de la TGR, notant qu’il est important qu’il y ait un accompagnement très rapproché et un suivi efficace en matière d’organisation mais surtout, en matière de formation et de qualification du personnel.

La production d’Etats financiers en droits constatés : Une première en Afrique

De son côté, Christophe Filori, Chef de la coopération de l’UE au Maroc a fait observer que parmi les nombreuses conséquences de la pandémie COVID-19, la fragilisation des finances publiques des Etats, dans un contexte d’attentes nouvelles de protection des citoyens [pandémie, climat, sécurité], remettant ainsi au cœur de nos préoccupations les impératifs d’efficience et de transparence de la gestion des finances publiques

Le responsable a noté que « dans la période troublée que nous traversons, les gestionnaires publics sont tenus – plus encore qu’en temps normal – de fournir des assurances sur la résilience des finances publiques mais aussi sur le bon usage des fonds publics et la fiabilité des informations budgétaire et comptable qui sont communiquées », notant que ces contraintes accrues appellent donc à accélérer les processus en cours de modernisation de la gestion des finances publiques.

» Cet impératif de réforme, nous l’avons souligné comme un axe prioritaire d’intervention dans notre récente -Communication conjointe sur un partenariat renouvelé avec les pays du Voisinage Sud – de l’Union européenne. Mais c’est également un thème qui figure noir dans la déclaration conjointe de l’Union européenne et du Maroc pour un partenariat de prospérité partagée, adopté en 2019. Plus précisément dans l’Espace de convergence Économique et de Cohésion sociale qui inclut la volonté d’œuvrer vers un partenariat renforcé en matière de gouvernance économique et financière », a-t-il dit.

Le jumelage entre la TGR et la Direction Générale des Finances Publiques s’inscrit, selon le responsable européen, dans cette dynamique de réforme, en ce sens qu’elle déploie une expertise technique aussi vaste que pointue dans les domaines de la production comptable en droits constatés, la modernisation du contrôle, la dématérialisation des procédures et la capacité de formation du personnel.

Parmi ces domaines, à priori fort techniques, le responsable a insisté sur l’importance de l’objectif relatif à la production d’Etats financiers en droits constatés qui marquera l’aboutissement d’une majeure de l’ensemble du dispositif comptable. En même temps, a-t-il expliqué, elle ouvrira la voie à la certification des comptes de l’Etat au titre de l’année 2020 par la Cour des comptes.

Une telle certification constituera selon lui, une première parmi les pays de la région et sur le continent africain. Elle témoignera de la qualité et de la fiabilité des données budgétaires et comptables produites par l’Etat Marocain, mais également du fait qu’un processus continu d’amélioration de ces données sera place pour les prochaines années.

4 résultats illustratifs du jumelage institutionnel Maroc-UE

Abdelkrim Guiri, Directeur de la recherche, de la réglementation et de la coopération internationale a, pour sa part révélé quatre résultats atteints, à la date d’aujourd’hui, dans le cadre de ce jumelage, qu’il considère comme particulièrement illustratifs.

Tout d’abord, il évoque en premier l’analyse du cadre réglementaire comptable marocain avec la formulation de propositions d’évolution opérationnelles pour bien préparer le processus de certification des comptes, ce qui contribuera certainement à la consolidation de la réforme comptable de l’Etat menée par notre pays.

Ensuite, Abdelkrim Guiri a cité l’élaboration d’un projet de réforme du contrôle modulé de la dépense qui sera finalisé et mis dans le circuit d’adoption au cours de cette année. Ce texte, qui met l’accent sur le contrôle des dépenses à forts enjeux, responsabilise davantage les gestionnaires, a précise le responsable.

Troisième résultat de ce jumelage évoqué par le Directeur de la recherche, de la réglementation et de la coopération internationale, n’est autre que l’appui au processus de dématérialisation de la chaîne de dépense, à travers l’élaboration d’un cahier des charges pour le développement d’une plateforme de stockage et d’échange des informations relatives aux comptes de gestion des services de l’Etat tandis que le 4ème résultat concerne la finalisation d’un projet de stratégie de formation en ligne avec les outils y afférents et l’élaboration d’un produit pilote sous la forme d’une plateforme de e-learning.