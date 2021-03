France: Dette publique record en 2020 

L’institut national de la statistique (Insee) a fait savoir que la dette publique en France a atteint en 2020 à 115,7% du produit intérieur brut (PIB) tandis que le déficit s’est creusé à 9,2%, son niveau « le plus élevé depuis 1949 ».

Tout en précisant que la dette publique française a atteint 2.650,1 milliards d’euros et le déficit 211,5 milliards d’euros, l’Insee rappelle qu’en 2019, la dette se situait à 97,6% du PIB et le déficit à 3,1%, avant que la pandémie ne fasse plonger l’économie française, avec une récession de 8,2% en 2020.

Les dépenses des administrations publiques ont enregistré une hausse de 5,5%, soit +73,6 milliards d’euros, tirées notamment par la hausse des prestations sociales, des rémunérations dans le secteur hospitalier et les aides débloquées pour les entreprises.

Parallèlement, les recettes ont reculé de 5%, soit -63,1 milliards d’euros, en raison de la baisse des revenus issus des impôts et des cotisations sociales.

« La progression des dépenses et la contraction des recettes sont plus prononcées qu’en 2009 », au moment de la crise financière, souligne l’Insee, notant que les « recettes avaient alors diminué de 3% et les dépenses avaient augmenté de 4,1% ».

A noter que pour 2021, le gouvernement prévoit un déficit public à 8,5% du PIB, tandis que la dette devrait continuer à augmenter pour atteindre plus de 122%.