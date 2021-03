L’ARM rend hommage au poète Mohamed Bennis

A l’occasion de la journée mondiale de la poésie, l’Académie du Royaume du Maroc (ARM), a rendu hommage à Mohamed Bennis, poète marocain au rayonnement international.

Fêter Mohamed Bennis, c’est célébrer son parcours de plus de cinquante ans durant lequel il a enrichi la vie poétique et culturelle d’œuvres singulières et précieuses, indique l’ARM.

Pour les organisateurs et les différents intervenants lors de cette cérémonie d’hommage, Bennis est poète et porteur d’une créativité continue, d’un état d’esprit ancré dans la réflexion et le questionnement, et d’une conviction qui s’accroche au principe de la liberté du poète, de l’intimité de son action et de ses choix dans la construction d’une poésie moderne, ouverte à l’aventure et au dialogue.

D’éminentes personnalités du monde de la culture et de l’art, et a été ponctuée de témoignages d’invités et de participants du Maroc et d’ailleurs, hommes et femmes qui ont côtoyé Mohamed Bennis, étudié, apprécié et été marqué par son œuvre, ont pris part à cette cérémonie.

A cette occasion, l’ARM a publié un ouvrage artistique sur Mohamed Bennis intitulé « Maqam Achi’er » ( مقام الشعر ); recueil de documents, d’études et de témoignages de poètes, critiques, chercheurs et traducteurs s’exprimant dans plusieurs langues.

Il s’agit d’un ouvrage unique par ce qu’il expose comme analyse globale et profonde des œuvres de Mohamed Bennis dans la poésie puis l’étude, les textes et la traduction, en même temps qu’il démontre la place du poète dans la sphère poétique arabe moderne et sa position distinguée à l’échelle arabe et internationale, à travers ce qui a été traduit de ses œuvres dans plusieurs langues, de sa participation à l’enrichissement de l’idée poétique, et de tout ce qu’il a entrepris pour défendre la poésie et les poètes au Maroc et ailleurs.

L’Académie a également publié une anthologie poétique intitulée «Fenêtre presque ouverte » ( نافذة شبه مفتوحة ) et qui est le recueil d’une sélection d’œuvres produites tout au long d’une expérience poétique qui remonte au milieu des années soixante du siècle dernier et qui se poursuit encore aujourd’hui pour construire une esthétique poétique qui porte l’empreinte du poète Mohamed Bennis.