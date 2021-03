AstraZeneca: Paris accuse Londres de « chantage » au vaccin

Après les remontrances du président français Emmanuel Macron concernant le non respect d’AstraZeneca de ses livraison de vaccin vers l’Union européenne, le chef de la diplomatie française Jean-Yves Le Drian, a accusé la Grande-Bretagne d’exercer un « chantage » à cause de sa mauvaise gestion de sa propre campagne de vaccination.

Intervenant sur les ondes de la radio France Inter, le ministre français des Affaires Etrangères a estimé que le Royaume-Uni avait vacciné sa population à une très importante cadence pour la première dose mais s’est retrouvé à court de stocks pour administrer la deuxième dose aux Britanniques dans les temps impartis.

« On ne peut pas jouer comme cela un peu au chantage dans la mesure où on a voulu vacciner à tour de bras (pour) la première dose et on se trouve un peu handicapé pour la seconde », a affirmé Jean-Yves Le Drian en référence à la situation en Grande Bretagne qui bloque à présent les livraisons de vaccins vers l’Union européenne.

« L’Europe n’a pas à faire les frais de cette politique-là », a asséné le ministre, rejetant la faute sur une mauvaise gestion de la campagne de vaccination au Royaume-Uni au moment où les pays européens accusent des pertes significatives pour chaque jour de retard qui compromet leurs plans d’un retour à la normale selon leurs prévisions.

La veille, à l’occasion d’un sommet virtuel de l’Union européenne, le président Emmanuel Macron a déclaré la « fin de la naïveté » des européens. « Nous devons bloquer toutes les exportations aussi longtemps que des laboratoires ne respectent pas leurs engagements avec des Européens », a-t-il affirmé comme mesure de réciprocité.

La Commission européenne avait déjà menacé de bloquer les exportations européennes vers la Grande-Bretagne si AstraZeneca ne livrait pas les 27 avec les doses promises dans les délais auxquels ils se sont préalablement accordés soit 120 millions de doses pour le premier trimestre 2021.

Le laboratoire suédo-britannique Astrazeneca « devra d’abord rattraper son retard » et honorer son contrat avant de pouvoir exporter hors du continent, a déclaré la présidente de la Commission européenne Ursula Von der Leyen, lors de ce sommet.

La Commission européenne a prévu une mesure pour répondre aux retards de livraisons des vaccins AstraZeneca depuis le Royaume-Uni qui comprend le blocage des exportations de vaccins produits sur le sol européen vers les pays qui produisent déjà des vaccins et ceux qui sont avancés dans la vaccination de leur population.

Le problème avec AstraZeneca revient à une clause dans son contrat avec la Grande-Bretagne (où sont basées deux de ses usines) qui stipule que le laboratoire doit honorer ses livraisons de vaccins avec Londres avant tout autre pays.