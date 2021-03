Décès de Cheikh Hamdan ben Rashid Al Maktoum: Le Roi adresse ses condoléances aux dirigeants des EAU 

Suite au décès de Cheikh Hamdan ben Rashid Al Maktoum, vice-gouverneur de Dubaï et ministre des Finances de l’Etat des Emirats Arabes Unis, le Roi Mohammed VI a adressé des messages de condoléances et de compassion aux dirigeants émiratis.

Il s’agit de Cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyane, président de l’État des Émirats Arabes Unis (EEAU), Cheikh Mohamed Ben Rached Al Maktoum, Vice-président de l’EEAU, Président du Conseil des ministres, Gouverneur de Dubai, et Cheikh Mohamed Ben Zayed Al Nahyane, Prince Héritier d’Abou Dhabi, commandant suprême adjoint des Forces armées de l’EEAU.

Le Souverain a ainsi affirmé, dans son message au Président des Emirats arabes unis, avoir appris avec une grande affliction la nouvelle du décès de Cheikh Hamdan ben Rashid Al Maktoum, et exprimé au chef de l’Etat des Emirats arabes unis, et à travers lui à la famille du regretté et au peuple émirati frère, ses vives condoléances et ses sincères sentiments de compassion suite à la disparition de l’un des enfants les plus dévoués des EEAU, connu pour sa compétence, sa fidélité et ses services loyaux envers son pays, et au profit des œuvres humanitaires caritatives.

Affirmant partager la douleur du chef de l’Etat des Emirats arabes unis, Sa Majesté implore le Tout-Puissant de lui accorder patience et réconfort, et d’accueillir le défunt dans Son paradis et de le rétribuer amplement pour ses services rendus à sa patrie.

A l’adresse de Cheikh Mohamed Ben Rached Al Maktoum, le Roi a également exprimé ses sincères condoléances, priant le Très-Haut d’accorder patience et réconfort à sa famille, et d’accueillir le défunt dans Son paradis parmi ses serviteurs vertueux, et de lui accorder une ample récompense pour ses bonnes oeuvres au service de sa patrie.

Dans un message similaire à Cheikh Mohamed Ben Zayed Al Nahyane, le Souverain a fait part de ses sincères condoléances et sa profonde compassion suite à la disparition du regretté, et implore le Tout-Puissant de l’accueillir dans Son vaste paradis avec « les véridiques, les martyrs, et les vertueux. Et quels compagnons que ceux-là! ».